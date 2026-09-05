قازاقستان قۇراماسى 300 شاقىرىمدىق ات جارىسىندا ۇزدىك اتاندى
استانا. قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى اياسىندا وتكەن الىس قاشىقتىقتاعى ات جارىسى - جورىقتا قازاقستان قۇراماسى ۇزدىك ناتيجە كورسەتىپ، 1-ورىنعا يە بولدى.
شاباندوزدار مەن تۇلپارلار 300 شاقىرىمدىق قاشىقتىقتى 4 كۇن ىشىندە ەڭسەرىپ، مارەگە ءبىرىنشى بولىپ جەتتى.
1-ورىن - قازاقستان 🇰🇿
2-ورىن - قىرعىزستان 🇰🇬
3-ورىن - قىرعىزستان 🇰🇬
قازاقستان قۇراماسىنىڭ جەڭىمپازدار قۇرامى:
▫️ ەرجان ەرنار
▫️ تولەباي جاراس
▫️ ىدىرىس جاقسىلىق
▫️ رەيمباي قانات
▫️ ەسەن احمەت
ايتا كەتەلىك قازاقستان كوشپەندىلەر ويىنىندا 25 التىن مەدالمەن كوش باستادى.