KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان قۇراماسى 300 شاقىرىمدىق ات جارىسىندا ۇزدىك اتاندى

    استانا. قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى اياسىندا وتكەن الىس قاشىقتىقتاعى ات جارىسى - جورىقتا قازاقستان قۇراماسى ۇزدىك ناتيجە كورسەتىپ، 1-ورىنعا يە بولدى.

    Қазақстан құрамасы 300 шақырымдық ат жарысында үздік атанды
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    شاباندوزدار مەن تۇلپارلار 300 شاقىرىمدىق قاشىقتىقتى 4 كۇن ىشىندە ەڭسەرىپ، مارەگە ءبىرىنشى بولىپ جەتتى.

    1-ورىن - قازاقستان 🇰🇿

    2-ورىن - قىرعىزستان 🇰🇬

    3-ورىن - قىرعىزستان 🇰🇬

    قازاقستان قۇراماسىنىڭ جەڭىمپازدار قۇرامى:

    ▫️ ەرجان ەرنار

    ▫️ تولەباي جاراس

    ▫️ ىدىرىس جاقسىلىق

    ▫️ رەيمباي قانات

    ▫️ ەسەن احمەت

    ايتا كەتەلىك قازاقستان كوشپەندىلەر ويىنىندا 25 التىن مەدالمەن كوش باستادى.

    سپورت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور