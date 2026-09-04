قازاقستان قازبا وتىندى ءوندىرۋ بويىنشا الەمدە 13-ورىنعا يە بولدى
استانا. قازاقپارات - Visual Capitalist سايتىنىڭ اۆستريا قارجى مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ دايىنداعان رەيتينگىنە سايكەس، 2024-جىلى ەلدە 224,2 ميلليون توننا كومىر، مۇناي جانە گاز ءوندىرىلدى.
قازاقستاننىڭ قازبا بايلىقتارى
قازاقستاندىق ءوندىرۋدىڭ نەگىزگى بولىگىن كومىر قۇرادى. وعان 113 ميلليون توننا نەمەسە بارلىق كولەمنىڭ شامامەن جارتىسى تيەسىلى بولدى. تاعى 87,8 ميلليون توننا مۇناي وندىرىلسە، گاز كولەمى 23,4 ميلليون توننانى قۇرادى.
ءوندىرۋدىڭ فيزيكالىق كولەمى قۇرىلىمىندا بۇل تومەندەگىدەي كورىنەدى:
كومىر - 113 ميلليون توننا (50 پايىز)؛
مۇناي - 87,8 ميلليون توننا (39 پايىز)؛
گاز - 23,4 ميلليون توننا (10 پايىز).
الايدا اقشالاي ماندە قۇرىلىم مۇلدەم وزگەشە. فيزيكالىق كولەمنىڭ 39 پايىزىن قۇرايتىن مۇناي كىرىستىڭ شامامەن 80 پايىزىن نەمەسە 54,5 ميلليارد دوللارعا جۋىق سومانى قامتاماسىز ەتەدى.
كومىرگە شامامەن 6,8 ميلليارد دوللار نەمەسە ءتۇسىمنىڭ 10 پايىزى تيەسىلى، ال گازعا - شامامەن 6,5 ميلليارد دوللار، سونداي-اق 10 پايىز.
باسقاشا ايتقاندا، قازاقستاندا وندىرىلەتىن بارلىق قازبا وتىننىڭ جارتىسى كومىرگە تيەسىلى، ءبىراق ونىڭ اقشالاي تۇسىمدەگى ۇلەسى شامامەن 10 پايىزدى عانا قۇرايدى.
كومىر كومىرتەكتى جانە ەكولوگيالىق جۇكتەمەنىڭ ەڭ ماڭىزدى كوزى بولىپ قالا بەرەدى. ەنەرگەتيكا مەن ءوندىرۋ سالاسىنداعى كومىردىڭ جوعارى ۇلەسى قازاقستاننىڭ كليماتتىق ساياساتتىڭ قاتايۋى مەن ەۋروپالىق نارىقتاردىڭ جاڭا تالاپتارى الدىنداعى وسالدىعىن دا كۇشەيتەدى.
قازاقستان الەمدىك رەيتينگتە
جاھاندىق رەيتينگتە قازاقستان 224,2 ميلليون توننا كورسەتكىشىمەن 13-ورىنعا تۇراقتادى.
سالىستىرۋ ءۇشىن قاراستىراتىن بولساق، ءبىرىنشى ورىندى قىتاي (4,81 ميلليارد توننا) يەلەندى، ا ق ش - 2,28 ميلليارد توننا، رەسەي - 1,46 ميلليارد توننا، ءۇندىستان - 1,14 ميلليارد توننا، يندونەزيا 921,4 ميلليون توننا ءوندىردى.
بەس ءىرى ەل الەمدىك قازبا وتىن ءوندىرۋدىڭ شامامەن 63 پايىزىن قامتاماسىز ەتتى، ال 25 جەتەكشى وندىرۋشىگە شامامەن 91 پايىزى تيەسىلى بولدى.
ناتيجەسىندە، قازاقستان شيكىزات سەكتوردىڭ ەكونوميكاداعى جوعارى ءرولى اياسىندا قازبا وتىنىن ءوندىرۋدىڭ ايتارلىقتاي كولەمىن ساقتاپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، كىرىستىڭ نەگىزگى كوزى مۇناي بولىپ قالا بەرەدى، ال كومىر ءوندىرۋدىڭ فيزيكالىق كولەمىنىڭ ەڭ ۇلكەن ۇلەسىن قالىپتاستىرادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان ينۆەستيتسيالىق رەيتينگتە 17 ساتىعا كوتەرىلگەنى حابارلاندى.