قازاقستان قازاق كۇرەسىنەن الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى كۇنىندە ءۇش التىن مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسى باكۋدە ءوتىپ جاتقان ەرەسەكتەر اراسىنداعى قازاق كۇرەسىنەن الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى كۇنىندە ءۇش التىن، ءبىر كۇمىس جانە ءبىر قولا مەدال جەڭىپ الدى، دەپ حابارلايدى ازەربايجانداعى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
الەم چەمپيوناتى 22-23-تامىزدا Baku Sports Hall سپورت كەشەنىندە ءوتىپ جاتىر. جارىسقا ءتۇرلى ەلدەردەن كەلگەن سپورتشىلار قاتىسىپ، ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىنداعى 16 سالماق دارەجەسىندە جۇلدەلەر ساراپقا سالىنادى.
جارىستىڭ العاشقى كۇنىندەگى باستى وقيعا قازاقستاندىق بالۋانداردىڭ جەڭىسى بولدى.
55 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا رۋزيمون تۋگۋشيەۆ فينالدا تاجىكستان وكىلى موبوريز بوروتزودانى جەڭىپ، الەم چەمپيونى اتاندى.
60 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ەرنۇر سۇلەيمان دا التىن جۇلدەگە قول جەتكىزدى. ول شەشۋشى بەلدەسۋدە گرۋزيالىق سپورتشى دجيوردجي يناشۆيليدەن باسىم ءتۇستى.
قازاقستان قورجىنىنا ءۇشىنشى التىندى 74 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا جۇماجان قوجامبەكوۆ سالدى. فينالدا قازاقستاندىق بالۋان تاجىكستان وكىلى مۋحامادرادجاب حۋسەينزودادان مىقتى بولدى.
وسىلايشا، جارىستىڭ العاشقى كۇنىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان قۇراماسىنىڭ ەنشىسىندە ءۇش التىن مەدال بار.
تاعى ەكى جۇلدەنى قازاقستاندىق سپورتشىلار ايەلدەر اراسىنداعى سالماق دارەجەلەرىندە يەلەندى. 60 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ارداق نۇرساق كۇمىس مەدال، ال 48 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا جانات قازەز قولا جۇلدە جەڭىپ الدى.
باكۋدەگى ءساتتى باستاما قازاقستاندىق بالۋانداردىڭ حالىقارالىق ارەناداعى ناتيجەلى ونەرىنىڭ جالعاسى بولدى. قۇراما ساپىندا ءىرى جارىستاردا تاجىريبە جيناعان سپورتشىلار بار. اتاپ ايتقاندا، تۋگۋشيەۆ - 2024-جىلعى الەم كۋبوگىنىڭ جەڭىمپازى. سۇلەيمان - 2023-جىلعى ازيا چەمپيونى جانە 2025-جىلعى CISM الەم چەمپيونى. ال قوجامبەكوۆ 2022 جانە 2025-جىلدارى الەم چەمپيونى اتانعان.
الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان بارلىق 16 سالماق دارەجەسىندە، ونىڭ ىشىندە ەرلەر اراسىنداعى سەگىز جانە ايەلدەر اراسىنداعى سەگىز سالماقتا تولىق قۇراممەن ونەر كورسەتىپ جاتىر.
جارىستىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا سپورتشىلاردى قۇتتىقتاعان قازاقستاننىڭ ازەربايجانداعى ەلشىسى ءالىم بايەل قازاق كۇرەسىنىڭ ۇلتتىق مۇرانىڭ ءبىر بولىگى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاق كۇرەسى باتىلدىقتىڭ، كۇش پەن قادىر-قاسيەتتىڭ سيمۆولى سانالادى. ەلشى سپورتشىلارعا ءادىل بەلدەسۋ مەن جەڭىس تىلەدى. سونداي- اق حالىقارالىق جارىستار حالىقتار اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىن ايتتى.
قازىر قازاق كۇرەسى قازاقستاننان تىس جەرلەردە دە بەلسەندى دامىپ كەلەدى. ۇلتتىق كۇرەس ءتۇرى الەمنىڭ 40 تان استام ەلىندە تانىمال. باكۋدە الەم چەمپيوناتىنىڭ ءوتۋى قازاق كۇرەسىنە دەگەن حالىقارالىق قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
جارىس 23-تامىزدا جالعاسادى. ەكىنشى كۇنى قالعان سەگىز جۇلدە جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى.
بۇعان دەيىن فاتيما سۇپىعالييەۆا قازاقستاننىڭ ايەلدەر دزيۋدوسى تاريحىنداعى تۇڭعىش الەم چەمپيونى اتانعانى حابارلانعان ەدى.
قازاقستان تاريحىندا دزيۋدودان قىزدار اراسىندا العاش رەت وسىنداي اتاققا قول جەتكىزگەن سپورتشىمەن Kazinform ءتىلشىسى سۇحباتتاسقان ەدى.