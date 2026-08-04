قازاقستان قاي ەلدەرگە استىق ەكسپورتىن ارتتىردى
استانا. KAZINFORM - استىق ەكسپورتى دا ەداۋىر ۇلعايدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ ءمالىم ەتتى.
- ءوندىرىس پەن قايتا وڭدەۋ كولەمىنىڭ ءوسۋى ەكسپورتتى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرۋدە. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اگروونەركاسىپتىك كەشەن ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتى %37 عا ءوسىپ، 7 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتتى. ونىڭ جارتىسىنان استامىن قايتا وڭدەلگەن ءونىم قۇرايدى. وڭ ديناميكا وسى جىلى دا ساقتالۋدا، بۇل رەتتە اوك ونىمدەرىنىڭ سىرتقى ساۋداسى العاش رەت شامامەن 500 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە وڭ ساۋدا سالدوسىن قالىپتاستىردى، - دەدى ا. سۇلتانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، فيتوسانيتاريالىق قىزمەت جۇمىسىنىڭ ماڭىزدى ناتيجەلەرىنىڭ ءبىرى - قىتايعا جەمدىك ۇن ەكسپورتىن كەڭەيتۋ بولدى. قويىلاتىن تالاپتار مەن ءونىمدى وتكىزۋ تەتىگىنىڭ كەلىسىلۋى ءتورتىنشى جانە بەسىنشى سىنىپتاعى استىقتى قايتا وڭدەۋگە ءارى وعان تۇراقتى ەكسپورتتىق سۇرانىس قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەردى. ناتيجەسىندە جەمدىك ۇن ەكسپورتى 2,4 ەسەگە ارتىپ، شامامەن 3 ميلليون تونناعا جەتتى.
- استىق ەكسپورتى دا ەداۋىر ۇلعايدى. 2024/2025 ماركەتينگتىك جىلى استىق پەن ۇننىڭ استىق بالاماسىنداعى ەكسپورتى رەكوردتىق 15,3 ميلليون تونناعا جەتتى. سونىمەن قاتار «قازاقستان تەمىر جولى» ا ق مالىمەتىنشە، 2025-جىلعى قىركۇيەكتەن 2026-جىلعى 30-شىلدەگە دەيىن قازاقستان 13,9 ميلليون توننا استىق پەن استىق بالاماسىنداعى ۇن ەكسپورتتادى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %12,6 عا كوپ. وتكەن جىلى وسى كەزەڭدە شەتەلگە 12,4 ميلليون توننا ءونىم جونەلتىلگەن بولاتىن. ەكسپورتتى ىنتالاندىرۋ شارالارىنىڭ ارقاسىندا قازاقستاندىق ءونىم ماروككو، الجير، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، ۆەتنام جانە ءبىرقاتار ەۋروپا ەلدەرىنىڭ نارىقتارىنا شىقتى، سونداي-اق ازەربايجانعا، گرۋزياعا جانە تۇركياعا جەتكىزىلىمدەر قايتا جانداندى،-دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇعان دەيىن ازىق-تۇلىك بويىنشا ەلدە نەگىزگى وتاندىق ونىمدەر قانشالىقتى قامتاماسىز ەتىلگەنىن جازعان ەدىك.