قازاقستان قالالارىندا ءتىل كۋرسى قانشا
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قالالارىنداعى ءتىل كۋرستارىنىڭ باعاسىندا ون ەسە ايىرماشىلىق بار. كۋرس باعاسى ايىنا 8 مىڭنان باستالىپ، 85 مىڭعا دەيىن جەتتى. باعاعا ءوڭىر، وقۋ ءادىسى مەن تاڭداۋ باعدارلاماسى، ءتىل ورتالىعىنىڭ ءوزى دە اسەر ەتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ءتىل كۋرستارىنداعى باعانى سالىستىرعان كەزدە ەرەسەكتەرگە ارنالعان اعىلشىن ءتىلى باعدارلاماسىنا توقتالدىق. سەبەبى قازىرگى كەزدە ءدال وسى كۋرسقا سۇرانىس ارتىپ تۇر.
ەڭ جوعارى باعا استانا مەن الماتى قالالارىندا تىركەلدى. ەلوردادا ءتىل كۋرسىنىڭ باعاسى 40000 - 85000 تەڭگە ارالىعىندا. ال الماتى قالاسىندا 28000 تەڭگەدەن باستالىپ، 78000 تەڭگەگە جەتتى. باعا جوعارى قالالار قاتارىندا شىمكەنت تە بار. مۇندا ءتىل كۋرسىنىڭ قۇنى ايىنا 60000 تەڭگەگە دەيىن بارادى.
وبلىس ورتالىقتارىنىڭ كوبىندە باعا 20000 - 45000 تەڭگە ارالىعىندا. ال قاراعاندى مەن جەزقازعان قالالارىندا وقۋ اقىسى 20000 - 60000 تەڭگە، سەمەيدە 25000 - 58300 تەڭگە ارالىعىندا بولسا، تالدىقورعان، تاراز بەن قونايەۆتا 45000 تەڭگەگە دەيىن جەتتى.
باعا قوستاناي مەن اتىراۋ قالالارىندا ايىنا 15000 - 25000 تەڭگە، قىزىلوردادا 15000 - 40000 تەڭگە، پاۆلوداردا 25000 - 33000 تەڭگە، پەتروپاۆلدا 22500 - 30000 تەڭگە، كوكشەتاۋدا 30000 - 35000 تەڭگە، وسكەمەندە 17900 - 30200 تەڭگە ارالىعىندا.
اعىلشىن ءتىلى كۋرسىنىڭ ەڭ ارزانى ورال قالاسىندا. مۇندا ايىنا 8000 تەڭگەدەن باستالادى. اقتاۋ قالاسىندا 18000 - 50000 تەڭگە ارالىعىندا بولسا، اقتوبەدە 20000 تەڭگەدەن باستالىپ تۇر. بۇل باعا شامامەن الىنعان جانە بىرىندە وقۋ توپپەن بولسا، ەندى بىرىندە جەكە ۇيرەتەدى. ءتىل كۋرستارىنىڭ كوبى وقۋ اقىسىن اي سايىن الادى. وقۋ اپتاسىنا ەكى نەمەسە ءۇش رەت وتەدى جانە ۇزاقتىعى 60 مينۋتتان 90 مينۋتقا دەيىن سوزىلادى. الايدا كۋرستىڭ ۇزاقتىعى مەن وقۋ ءادىسى باعدارلاما مەن ءتىل ورتالىعىنا تىكەلەي بايلانىستى بولادى.
سونىمەن بىرگە كەيبىر ءتىل ورتالىقتارى حالىقارالىق ەمتيحاندارعا، سونىڭ ىشىندە IELTS سىناعىنا بولەك دايىندايدى. سۇرانىسقا بايلانىستى ارنايى كۋرستار ۇسىنادى. ونىڭ باعاسى بولەك ەسەپتەلەدى.
قازاقستاننىڭ ءىرى قالالارىندا اعىلشىن تىلىنەن باسقا قىتاي، فرانسۋز، نەمىس، تۇرىك، كارىس جانە وزگە دە شەت تىلدەرىنىڭ كۋرستارى بار. ءبىراق بارلىق قالادا بىردەي تاڭداۋ بولا بەرمەيدى جانە ونىڭ باعاسى اعىلشىن ءتىلىن وقىتۋ كۋرسىنا قاراعاندا وزگەشە ەسەپتەلەدى.
ايتا كەتەيىك، بالالاردىڭ وقۋ كۋرسى باعاسى بۇل تالداۋعا كىرمەدى. ءتىل كۋرسىنىڭ باعاسى بالانىڭ جاسىنا، وقۋ باعدارلاماسىنىڭ ۇزاقتىعى مەن توپتىڭ دەڭگەيىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.