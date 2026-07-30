قازاقستان كوپىرلەردى سيفرلىق باسقارۋدىڭ ەۋروپالىق تاجىريبەسىن ەنگىزبەك
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان جول عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ا ق ماماندارى ينستيتۋت ازىرلەگەن كوپىرلەردى پايدالانۋدى باسقارۋ جۇيەسىن (ك پ ب ج) ودان ءارى دامىتۋ ماقساتىندا ەۋروپانىڭ كوپىر قۇرىلىستارىن باسقارۋ سالاسىنداعى وزىق تاجىريبەسىن زەردەلەدى.
ق ر كولىك مينيسترلىگى باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، 20-24-شىلدە ارالىعىندا ينستيتۋت ماماندارى يتاليادا Franchetti S.p.A. كومپانياسى ۇيىمداستىرعان Bridge Management and Repair باعدارلاماسى بويىنشا وقۋدان ءوتتى.
وقۋ بارىسىندا قاتىسۋشىلار كوپىر قۇرىلىستارىن ولاردىڭ بۇكىل ومىرلىك تسيكلى بويىندا باسقارۋدىڭ زاماناۋي تاسىلدەرىمەن تانىستى.
اتاپ ايتقاندا، تەكسەرۋ مەن دياگنوستيكادان باستاپ مونيتورينگ، جوندەۋ جانە رەكونسترۋكسيالاۋعا دەيىنگى پروتسەستەر قامتىلدى. سونداي-اق تسيفرلىق پاسپورتتاردى، BIM مودەلدەردى، سيفرلىق كوشىرمەلەردى، اسپاپتىق مونيتورينگ جۇيەلەرىن قولدانۋعا جانە جوندەۋ جۇمىستارىن تاۋەكەلگە نەگىزدەلگەن جوسپارلاۋ تاسىلدەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
الەمدىك تاجىريبە قازىرگى زامانعى كوپىرلەردى باسقارۋ جۇيەسى اقاۋلار پايدا بولعاننان كەيىن ولاردىڭ سالدارىن جويۋعا ەمەس، ولاردى الدىن الا بولجاۋعا جانە ۋاقتىلى انىقتاۋعا نەگىزدەلۋى ءتيىس ەكەنىن كورسەتەدى. بۇگىندە جەتەكشى مەملەكەتتەر مەرزىمدىك تەكسەرۋلەردەن كوپىر قۇرىلىستارىنىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيى مەن تاۋەكەل دەڭگەيىن باعالاۋعا نەگىزدەلگەن ۇزدىكسىز سيفرلىق باسقارۋ جۇيەسىنە كوشىپ جاتىر.
- الىنعان تاجىريبە قازجول ع ز ي ازىرلەگەن كوپىرلەردى پايدالانۋدى باسقارۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋگە پايدالانىلاتىن بولادى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز جۇيەنى سيفرلىق دەرەكتەر بازاسىنان كوپىر اكتيۆتەرىن باسقارۋدىڭ تولىققاندى قۇرالىنا اينالدىرۋ. بۇل جۇيە تاۋەكەلدەردى وبەكتيۆتى باعالاۋعا، قۇرىلىستاردىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيىن بولجاۋعا جانە جوندەۋ جۇمىستارىنىڭ باسىمدىقتارىن ايقىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،-دەيدى ينستيتۋتتىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى اندرەي چجەن.
ك پ ب ج-ءنى دامىتۋ ەلىمىزدەگى بارلىق كوپىر قۇرىلىستارى تۋرالى مالىمەتتەردى، ونىڭ ىشىندە تەحنيكالىق سيپاتتامالارىن، تەكسەرۋ ناتيجەلەرىن، جوندەۋ تاريحىن جانە مونيتورينگ دەرەكتەرىن ءبىرىڭعاي سيفرلىق جۇيەگە بىرىكتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە جوندەۋ جۇمىستارى ينجەنەرلىك دەرەكتەر نەگىزىندە جوسپارلانىپ، جاساندى قۇرىلىستاردى پايدالانۋدىڭ قاۋىپسىزدىگى ارتىپ، بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى جوسپارلاۋ قامتاماسىز ەتىلەدى.
الىنعان ءبىلىم مەن حالىقارالىق تاجىريبە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى كوپىر قۇرىلىستارىن قالپىنا كەلتىرۋدىڭ كەشەندى باعدارلاماسىن ازىرلەۋگە نەگىز بولماق.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستان كوپىر قۇرىلىستارىن جوبالاۋدا الەمدىك وزىق تاجىريبەنى ەنگىزبەك.