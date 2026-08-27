قازاقستان ەكونوميكاسىندا قانشا ميلليون ادام ەڭبەك ەتەدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ II توقسانىندا جۇرگىزىلگەن حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ بويىنشا ىرىكتەمەلى زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنە سايكەس، قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ ءتۇرلى سالالارىندا 9,4 ميلليون ادام جۇمىسپەن قامتىلدى.
ونىڭ ىشىندە 7,3 ميلليون ادام جالدامالى جۇمىس ىستەسە، 2,1 ميلليون ادام ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار قاتارىندا.
جۇمىسپەن قامتىلعانداردىڭ ەڭ جوعارى ۇلەسى ساۋدا سالاسىنا تيەسىلى - 16,8 پايىز. ودان كەيىن ءبىلىم بەرۋ - 13,3 پايىز، ونەركاسىپ - 12,4 پايىز، اۋىل شارۋاشىلىعى - 10,5 پايىز، كولىك جانە قويمالاۋ - 7,1 پايىز، قۇرىلىس - 6,8 پايىز، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ - 6,6 پايىز سالالارى ورنالاسقان.
2025-جىلدىڭ II توقسانىمەن سالىستىرعاندا ءبىرقاتار سالالاردا جۇمىسپەن قامتىلعاندار سانى ارتتى. ەڭ جوعارى ءوسىم جىلجىمايتىن مۇلىكپەن جاسالاتىن وپەراتسيالار سالاسىندا تىركەلدى - 37 مىڭ ادام. ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا جۇمىسپەن قامتىلعاندار سانى 31,1 مىڭ ادامعا، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا 21,2 مىڭ ادامعا ءوستى.
سونداي-اق ونەر، ويىن-ساۋىق جانە دەمالىس سالالارىندا جۇمىسپەن قامتىلعاندار سانى 15,1 مىڭ ادامعا، كاسىبي، عىلىمي جانە تەحنيكالىق قىزمەت سالاسىندا 7,7 مىڭ ادامعا، قارجى جانە ساقتاندىرۋ قىزمەتىندە 7,4 مىڭ ادامعا ارتتى.