قازاقستان ەكونوميكاسى شيكىزاتتىق ەمەس سالالاردىڭ تۇراقتى دامۋى ەسەبىنەن 4,1 پايىزعا ءوستى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگى بويىنشا، 2026-جىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا ج ءى ءو ناقتى ءوسۋى قاڭتار-مامىرمەن سالىستىرعاندا 0,4 پايىزدىق تارماققا جەدەلدەپ، 4,1 پايىزعا جەتتى.
ءوسۋدىڭ نەگىزگى درايۆەرى مۇنايعا جاتپايتىن سەكتور بولىپ قالا بەرەدى. ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ باعالاۋى بويىنشا ونىڭ ءوسۋى 5 پايىزدان اسادى. وتكەن جىلعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا مۇناي ءوندىرۋ كولەمىنىڭ 8,4 پايىزعا تومەندەۋىنە قاراماستان، ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورى 5,1 پايىزعا، قىزمەت كورسەتۋ سالاسى 3,5 پايىزعا ءوستى.
ەكونوميكا شيكىزاتقا جاتپايتىن سالا ەسەبىنەن ءوسۋدى جالعاستىرىپ وتىر ج ءى ءو ءوسىمىنىڭ 80 پايىزدان استامىن دامۋدىڭ ەڭ جوعارى قارقىنىن ساقتايتىن وڭدەۋ ونەركاسىبى، قۇرىلىس، ساۋدا جانە كولىك قامتاماسىز ەتتى.
قۇرىلىس ءوسۋ قارقىنى بويىنشا كوشباسشى بولىپ قالا بەرەدى. ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا ورىندالعان قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ كولەمى %15,2 عا ۇلعايدى. 8,5 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى. بۇل وتكەن جىلعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا %6,7 عا ارتىق.
وڭدەۋ ونەركاسىبىندە ءوندىرىس كولەمى %9,8 عا ءوستى. التى ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شىعارىلعان ءونىم كولەمى 16,2 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. بۇل تاۋ-كەن ءوندىرۋ سالاسىنىڭ كورسەتكىشىنەن جوعارى. شامامەن 15,9 تريلليون تەڭگە.
وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ %40 دان استامىن قۇرايتىن مەتاللۋرگياداعى ءوندىرىستىڭ ءوسۋ قارقىنىنىڭ تومەندەۋىنە قاراماستان، وڭدەۋ سەكتورىنىڭ ءوسۋىن باسقا وندىرىستەر قامتاماسىز ەتتى. دايىن مەتال بۇيىمدارىن شىعارۋ %39,9 عا، اۆتوموبيلدەر %31,6 عا، فارماتسيەۆتيكالىق ونىمدەر %43, عا، حيميالىق ونىمدەر %20,7 عا، رەزەڭكە جانە پلاستماسسا بۇيىمدارى %21,8 عا، قۇرىلىس ماتەريالدارى% 14,1 عا، تاماق ونىمدەرى %14,7 عا ۇلعايدى.
ەكونوميكانىڭ باسقا سالالارىندا دا وڭ ديناميكا ساقتالۋدا. ساۋدا كولەمى %5,7 عا، اۋىل شارۋاشىلىعى 4,4 پايىزعا، بايلانىس قىزمەتى %4,3 عا ءوستى.
كولىك-لوگيستيكا سالاسى %7,1 عا ءوستى. ءوسىم قوسالقى كولىك قىزمەتىنىڭ %14 عا ارتۋىمەن، تەمىر جول جۇك تاسىمالى كولەمىنىڭ 4,9 پايىزعا جانە اۆتوموبيل جۇك تاسىمالى كولەمىنىڭ 11,4 پايىزعا ۇلعايۋىمەن قامتاماسىز ەتىلگەن.
جوعارى ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىك ساقتالۋدا. نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا 9,6 پايىزعا ءوستى. ەڭ ەلەۋلى ءوسىم اقپارات جانە بايلانىس سالاسىندا. ول 2,3 ەسەگە، ەلەكترمەن جابدىقتاۋ 61,4 پايىزعا، وڭدەۋ ونەركاسىبى 33,3 پايىزعا، اۋىل شارۋاشىلىعى 24,6 پايىزعا جانە كولىك 11,6 پايىزعا بايقالدى.
وسىلايشا، شيكىزاتقا جاتپايتىن سالالاردىڭ قارقىندى دامۋى مەن جوعارى ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىك قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق ءوسۋىنىڭ تۇراقتى نەگىزىن قالىپتاستىرۋدى جالعاستىرۋدا.
ايتا كەتەلىك بازالىق مولشەرلەمە ازىرگە تومەندەمەيدى.