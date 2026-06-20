قازاقستان ەكونوميكاسى ءبىر جىلدا 6,5 پايىزعا ءوستى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ جالپى ىشكى ءونىمى 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 6,5 پايىزعا ءوستى، دەپ حابارلايدى Dala News.
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وسىمگە ونەركاسىپ، كولىك، قۇرىلىس جانە ساۋدا سالالارى نەگىزگى ۇلەس قوستى.
ۆەدومستۆو دەرەگىنە سايكەس، ونەركاسىپ ءوندىرىسىنىڭ يندەكسى 7,4 پايىزدى قۇرادى. وڭدەۋ ونەركاسىبىندە 6,4 پايىزدىق تۇراقتى ءوسىم تىركەلدى. ازىق-تۇلىك ءوندىرىسى 8,1 پايىزعا، مۇناي وڭدەۋ ونىمدەرى 5,9 پايىزعا، حيميا ونەركاسىبى 9,8 پايىزعا، ماشينا جاساۋ سالاسى 12,9 پايىزعا ارتتى.
كولىك جانە قويمالاۋ سالاسىندا ءوسىم 20,4 پايىزعا جەتتى. بۇل جۇك جانە جولاۋشى تاسىمالى كولەمىنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستى. سونداي-اق ەكسپەديتسيالىق قىزمەتتەر، اۋەجايلار مەن قويمالار قىزمەتى، استىق پەن سالقىنداتىلعان جۇكتەردى ساقتاۋ قىزمەتتەرى كولەمى ۇلعايعان.
قۇرىلىس سالاسىندا ءوسىم 15,9 پايىزدى قۇرادى. وعان جايلى مەكتەپتەر، مەديتسينالىق نىساندار، كولىك جانە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم جوبالارىنىڭ ىسكە اسىرىلۋى اسەر ەتكەن. ءبىر جىلدا پايدالانۋعا بەرىلگەن تۇرعىن ءۇي كولەمى 20,1 ميلليون شارشى مەترگە جەتىپ، 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 5,1 پايىزعا ارتقان.
ساۋدا سالاسى 8,9 پايىزعا ءوستى. كوتەرمە ساۋدا كولەمىنىڭ ۇلعايۋىنا استىق، جەمشوپ، ماشينا مەن جابدىقتار، ءدارى-دارمەك، اۆتوكولىك، ءسۇت ونىمدەرى، قانت جانە كونديتەرلىك ونىمدەر ساۋداسىنىڭ ارتۋى ىقپال ەتكەن.
اۋىل، ورمان جانە بالىق شارۋاشىلىعىنداعى ءوسىم 5,9 پايىزدى قۇرادى. ونىڭ ىشىندە وسىمدىك شارۋاشىلىعى 7,8 پايىزعا، مال شارۋاشىلىعى 3,3 پايىزعا وسكەن.
اقپارات جانە بايلانىس سالاسىندا 3,6 پايىزدىق ءوسىم تىركەلدى.
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.