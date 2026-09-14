قازاقستان ەكونوميكاسى 8 ايدا 4,1 پايىزعا ءوستى
استانا. KAZINFORM - ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ەكونوميكالىق ءوسۋدى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى شتاب وتىرىسىندا ەلدەگى سەگىز اي ىشىندەگى ەكونوميكا دامۋىنىڭ جەدەل قورىتىندىسى قارالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
قازاقستاندا ج ءى ءو- نىڭ سەگىز ايداعى ناقتى ءوسۋى 4,1 پايىز. بۇل دەڭگەي ءۇش اي بويى ساقتالىپ وتىر.
اتاپ وتكەندەي، ەكونوميكانىڭ ءوسۋى، ەڭ الدىمەن، شيكىزاتتىق ەمەس سەكتوردىڭ ورنىقتى ديناميكاسىمەن قامتاماسىز ەتىلۋدە. وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى ءوندىرىس كولەمى 8,4 پايىزعا ارتتى. ماشينا جاساۋ (21,2 پايىز)، تاماق ءونىمىن ءوندىرۋ (12,9 پايىز)، حيميا ونەركاسى (27,3 پايىز)، قۇرىلىس ماتەريالىن ءوندىرۋ (7 پايىز)، دايىن مەتال بۇيىمى (33,3 پايىز)، رەزەڭكە جانە پلاستماسسا بۇيىمى (18,5 پايىز)، جەڭىل ونەركاسىپ (70,4 پايىز) جانە فارماتسيەۆتيكا (38,9 پايىز) ەڭ جوعارى قارقىندى كورسەتتى.
جالپى، ونەركاسىپتىك ءوندىرىس 2,6 پايىزعا ءوستى. قۇرىلىستا (15,6 پايىز)، كولىكتە جانە قويمادا (7,3 پايىز)، ساۋدادا (6 پايىز)، اۋىل شارۋاشىلىعىندا (5,2 پايىز) جانە بايلانىستا (4,4 پايىز) ەداۋىر ءوسىم بايقالادى.
شتاب وتىرىسىندا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ نەگىزگى سالالارىنداعى احۋال ەگجەي-تەگجەيلى قارالدى.
مەتاللۋرگيادا، بەلگىلىسى، كاسىپورىندار بۇگىندە 90-100 پايىز دەڭگەيىندەگى جۇكتەمەمەن جۇمىس ىستەيدى. وسىعان قاراماستان، قارا مەتاللۋرگيادا شويىن مەن بولات ءوندىرىسىن ارتتىرۋ ارقىلى ءوندىرىس 2 پايىزعا وسكەن.
سەگىز ايدا ماشينا جاساۋ 21,2 پايىزعا ءوستى. جوعارى ديناميكا، ونىڭ ىشىندە جەڭىل اۆتوموبيل، اۆتوبۋس، جۇك جانە ارنايى تەحنيكا ءوندىرىسىن قامتيتىن اۆتوونەركاسىپ ەسەبىنەن (27,7 پايىز) قامتاماسىز ەتىلدى.
جىلجىمالى قۇرام وندىرىسىندە جولاۋشىلار ۆاگونى مەن پلاتفورمالار شىعارىلىمىنىڭ ەداۋىر ۇلعايۋى كەزىندە جارتىلاي جۇك ۆاگوندارى مەن لوكوموتيۆ ءوندىرىسىنىڭ تومەندەۋى بايقالادى. سەرىك جۇمانعارين تومەندەۋ سەبەبىن ەگجەي-تەگجەيلى ءتۇسىنىپ، ماشينا جاساۋدىڭ ءوسۋ قارقىنىن ساقتاۋ مۇمكىندىگىن انىقتاۋ ءۇشىن ارنايى جينالىس وتكىزۋدى تاپسىردى.
- مەتاللۋرگيا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ 40 پايىزىنان كوبىن قامتيدى. سوندىقتان مەتاللۋرگياداعى ءوسۋ قارقىنى وڭدەۋدىڭ ءوسۋى ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزعا يە. وڭدەۋ سالاسىنداعى ەكىنشى ورىنداعى ۇلەسى بويىنشا ماشينا جاساۋ ديناميكاسىن ساقتاۋ ماڭىزدى. بۇل باعىت جىل سوڭىنا دەيىن ايرىقشا نازاردا بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى سەرىك جۇمانعارين.
اۋىل شارۋاشىلىعىندا ءۇشىنشى اي قاتارىنان بەلسەندى ءوسۋ قارقىنى بايقالادى: سەگىز ايدا 5,2 پايىز (قاڭتار-شىلدەدە 5 پايىز، قاڭتار-ماۋسىمدا 4,4 پايىز). مۇنداي ديناميكا جيىم-تەرىم ناۋقانىنىڭ قىزۋى مەن ەگىننىڭ ءپىسۋى سەكىلدى ماۋسىمدىق فاكتورعا بايلانىستى. ازىق-تۇلىك وندىرىسىندە دە 12,9 پايىز ايتارلىقتاي ءوسىم تىركەلدى.
مۇناي-گاز سالاسىندا مۇناي ءوندىرۋ كولەمىنىڭ بىرتىندەپ قالپىنا كەلۋى بايقالادى. سەگىز ايداعى نكي 91,6 پايىز. 2026-جىلعى قاڭتار-شىلدەدە 91,1 پايىز، 53,2 ميلليون تونناعا قارسى 61,7 ميلليون توننا مۇناي ءوندىرىلدى.
2026-جىلعى مۇناي ءوندىرۋدىڭ تۇزەتىلگەن بولجامى 96 ميلليون توننا. بۇل 91,6 پايىز ن ك ي- عا سايكەس كەلەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان ساندىك كوشەت ءوندىرىسىن دامىتىپ، يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى ازايتاتىنىن جازدىق.