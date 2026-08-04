قازاقستان كوتەرگەن باستاما زامبيادا قولداۋ تاپتى
قاراعاندى. KAZINFORM - قازاقستان ۇسىنعان باستاما اياسىندا زامبيادا حالىقارالىق ۆولونتەرلەر جىلىنىڭ رەسمي اشىلۋى ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن ب ۇ ۇ-نىڭ تۇراقتى دامۋ ماقساتىندا جاريالاعان حالىقارالىق ۆولونتەرلەر جىلى اياسىندا الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىندە ءبىرقاتار ءىس-شارا ءوتىپ جاتىر. بۇل باستامانى قولداعان زامبيادا حالىقارالىق جىلدىڭ رەسمي اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى.
سالتاناتتى ءىس-شارا مۆينيلۋنگا اۋدانىندا «ءاربىر ۇلەس ماڭىزدى: ۆولونتەرلەر قوعام دامۋىنا ۇلەس قوسادى» ۇرانىمەن ۇيىمداستىرىلىپ، ەلدە ۆولونتەرلەردىڭ تۇراقتى دامۋعا قوسقان ۇلەسىن ناسيحاتتايتىن ءىس-شارالار ءوتتى.
وعان جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مەن قوعامدىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى قاتىستى. سالتاناتتى ءراسىم بارىسىندا ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريشتىڭ ۇندەۋى وقىلدى.
جيىننىڭ رەسمي اشىلۋى قارساڭىندا ەلدە ۆولونتەرلىك قىزمەتتى كەڭىنەن دارىپتەۋگە باعىتتالعان ناۋقان، ەكولوگيالىق اكتسيالار جانە قوعامدىق ورىنداردى اباتتاندىرۋ شارالارى ۇيىمداستىرىلدى.
تۇراقتى دامۋ ماقساتىنداعى حالىقارالىق ۆولونتەرلەر جىلى ازاماتتاردىڭ الەۋمەتتىك، ەكولوگيالىق جانە گۋمانيتارلىق باستامالارعا بەلسەندى اتسالۋىنا باعىتتالادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان ب ۇ ۇ الاڭىندا ۆولونتەرلىكتى دامىتۋدىڭ ۇزدىك تاجىريبەلەرىن تانىستىرعان ەدى.