قازاقستان مەن كورەيا ارحيۆ ىسىندە ج ي تەحنولوگيالارىن قولدانباق
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ارحيۆى مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ارحيۆى ىنتىماقتاستىق تۋرالى جاڭا مەموراندۋمعا قول قويدى.
قۇجات مەملەكەت باسشىسىنىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى اياسىندا قابىلدانىپ، ەكى مەكەمە اراسىنداعى ون جىلعا جۋىق ارىپتەستىكتىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشتى.
مەموراندۋمعا ق ر پرەزيدەنتى ارحيۆىنىڭ ديرەكتورى ءاليا مۇستافينا مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ءارحيۆىنىڭ پرەزيدەنتى لي ەن چحۋل قول قويدى.
قۇجات ەكى ەل ارحيۆشىلەرى مەن زەرتتەۋشىلەرىنىڭ قۇجاتتاردى بىرلەسىپ ىزدەۋ جانە زەردەلەۋ باعىتىنداعى جاڭا جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
مەموراندۋم اياسىندا مامانداردىڭ تاجىريبە الماسۋى مەن بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ، بىرلەسكەن عىلىمي-زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ، حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ جوبالارى مەن كاسىبي ءىس-شارالارعا قاتىسۋ كوزدەلگەن.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ارحيۆ ءىسىن سيفرلىق تۇرعىدان دامىتۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانۋ ماسەلەلەرىن دە تالقىلادى. كورەيا رەسپۋبليكاسى سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن ەلەكتروندىق مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىندا وزىق تاجىريبەگە يە. وسىعان بايلانىستى كورەيالىق ماماندارمەن تاجىريبە الماسۋ قازاقستاندىق ارحيۆشىلەردىڭ جاڭا تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى مەڭگەرىپ، ولاردى ارحيۆ سالاسىنا ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتپەك.
- قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىن ءوزارا سەنىمگە نەگىزدەلگەن، قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان دوستىق قاتىناستار بايلانىستىرادى. ەكى ارحيۆ اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق ەلدەرىمىز اراسىنداعى كاسىبي جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ بىرىنە اينالادى دەپ سەنەمىن. كورەيا تاراپىنىڭ ىنتىماقتاستىققا دەگەن نيەتىن جوعارى باعالايمىز. بۇگىن قول قويىلعان مەموراندۋمنىڭ ناقتى ىستەرمەن جالعاسۋىنا مۇددەلىمىز. الداعى ۋاقىتتا بىرلەسكەن جوبالاردى ايقىنداپ، جاڭا باستامالاردى ىسكە اسىرۋعا كىرىسەمىز دەپ سەنەمىز،-دەدى ءاليا مۇستافينا.
قازاقستان مەن كورەيا ارحيۆتەرى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ تاريحى ون جىلعا جۋىق ۋاقىتتى قامتيدى. ەكىجاقتى بايلانىس 2016-جىلعى 28-قازاندا ق ر پرەزيدەنتى ارحيۆى باسشىلىعىنىڭ سەۋلگە ساپارى كەزىندە باستالعان. سول كەزدە تاراپتار العاشقى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان بولاتىن.
2017-2019 -جىلدارى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ارحيۆى ماماندارى كورەيا رەسپۋبليكاسىندا Records and Archives Management Program حالىقارالىق باعدارلاماسى بويىنشا بىرنەشە رەت تاعىلىمدامادان ءوتتى. قازاقستاندىق ماماندار ەلەكتروندىق قۇجاتتاردى باسقارۋ، سيفرلىق ساقتاۋ، قۇجاتتاردى سيفرلاندىرۋ جانە ارحيۆ ماتەريالدارىن قالپىنا كەلتىرۋ باعىتتارىنداعى كورەيالىق تاجىريبەنى زەردەلەدى.
كورەيا ارحيۆشىلەرى دە قازاقستاندا ۇيىمداستىرىلعان كاسىبي جوبالارعا تۇراقتى قاتىسىپ كەلەدى. كورەيا رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ارحيۆىنىڭ وكىلدەرى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ءارحيۆى وتكىزگەن جاس ارحيۆشىلەردىڭ حالىقارالىق جازعى مەكتەبىندە ساراپشى ءارى دارىسكەر رەتىندە ەلەكتروندىق قۇجاتتارمەن جۇمىس ىستەۋ جانە ارحيۆ قورلارىن سيفرلاندىرۋ تاجىريبەسىمەن ءبولىستى.
2022 -جىلى كورەيالىق ماماندار قازاقستان ارحيۆشىلەرىنىڭ I كونگرەسىنە قاتىسىپ، قۇجاتتاردى باسقارۋدى ستاندارتتاۋ جونىندەگى تاجىريبەسىن تانىستىردى.
ەكى ەلدى قازىرگى ديپلوماتيالىق جانە ەكونوميكالىق بايلانىستارمەن قاتار ورتاق تاريحي جادى دا بايلانىستىرادى. ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ارحيۆىندە قازاقستانداعى كورەيلەردىڭ تاريحىنا جانە ⅩⅩعاسىردىڭ ماڭىزدى كەزەڭدەرىنە قاتىستى قۇجاتتار ساقتالعان.
بۇل ماتەريالدار كورەي دياسپوراسىنىڭ تاريحىن، ونىڭ قازاقستانعا قونىس اۋدارۋىن، جاڭا ورتاعا بەيىمدەلۋ ۇدەرىسىن جانە ەلىمىزدىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسىن زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. وسى تۇرعىدان ەكى ەل ارحيۆتەرىنىڭ ىنتىماقتاستىعى كاسىبي بايلانىستاردى دامىتۋمەن قاتار، ورتاق تاريحي مۇرانى زەرتتەۋ جانە ساقتاۋ ءۇشىن دە ماڭىزدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت Hanwha Group ۆيتسە-ءتوراعاسى كيم دون ۆوندى قابىلدادى.