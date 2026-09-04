قازاقستان كوشپەندىلەر ويىنىندا 25 التىن مەدالمەن كوش باستادى
استانا. قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ ارالىق قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان قۇراماسى جالپىكوماندالىق ەسەپتە ءبىرىنشى ورىندا تۇر، دەپ حابارلايدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
4-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا، ەل سپورتشىلارى 55 مەدال جەڭىپ الدى. ونىڭ ىشىندە 25 التىن، 13 كۇمىس جانە 17 قولا مەدال بار.
ەكىنشى ورىندا قىرعىزستان قۇراماسى كەلەدى. قىرعىز سپورتشىلارىنىڭ قورجىنىندا 58 مەدال بار: 23 التىن، 24 كۇمىس جانە 11 قولا. ءۇشىنشى ورىندى رەسەي قۇراماسى (4 التىن، 6 كۇمىس جانە 13 قولا) يەلەنىپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان وكىلدەرى ويىندار باعدارلاماسىنا ەنگىزىلگەن 42 سپورت ءتۇرىنىڭ 31 ءى بويىنشا جارىستارعا قاتىسىپ ۇلگەردى. قازاقستاندىق سپورتشىلار اۋدارىسپاق، قازاق كۇرەسى، الىش، ارمرەستلينگ، سامبو، ارقان تارتۋ، ءداستۇرلى ساداق اتۋ، ات جارىستارى، قۇسبەگىلىك جانە باسقا دا سپورت تۇرلەرىنەن جۇلدەگە يە بولدى.
جارىستار ءالى دە جالعاسىپ جاتقاندىقتان، كوماندالاردىڭ مەدال ەسەبىندەگى ورىندارى وزگەرۋى مۇمكىن. قازاقستان سپورتشىلارى ءالى دە 11 سپورت ءتۇرى بويىنشا سىنعا تۇسەدى.
VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا الەمنىڭ 113 ەلىنەن شامامەن 3 مىڭ سپورتشى قاتىسىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن «الىپتار سايىسى» بويىنشا قازاقستان نامىسىن قورعاعان ۆاديم ماكارتسوۆ ۇزدىك ۇشتىكتەن كورىنىپ، قولا جۇلدەگە يە بولعانىن جازعانبىز.