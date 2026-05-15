قازاقستان كۋبوگى: جارتىلاي فينالدا كىمدەر ونەر كورسەتەدى؟
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ جارتىلاي فينالىنداعى العاشقى ماتچتاردىڭ كۇنى مەن باستالۋ ۋاقىتى بەلگىلى بولدى.
تۋرنيردىڭ جارتىلاي فينالىنا «قايسار»، «جەڭىس»، «ورداباسى» جانە «التاي» كوماندالارى جولداما الدى. 11-ماۋسىم كۇنى وتەتىن العاشقى ويىندا «قايسار» مەن «جەڭىس» كەزدەسەدى. ماتچ 19:00 دە باستالادى. ال ەكىنشى جارتىلاي فينالدا «ورداباسى» ءوز الاڭىندا «التايدى» قابىلدايدى. بۇل كەزدەسۋ 20:00 گە جوسپارلانعان.
جارتىلاي فينالعا دەيىنگى جول
«قايسار» ( قىزىلوردا)
قىزىلوردالىق كلۋب تۋرنيردى 1/16 فينالدان باستاپ، العاشقى كەزەڭدە «تالاس» كومانداسىمەن كەزدەسىپ، جەڭىسكە جەتتى (2:0). 1/8 فينالدا «قايراتتان» 2:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، سەنساتسيا جاسادى. ودان كەيىنگى شەشۋشى ماتچتاردىڭ ءبىرى - شيرەك فينال بولدى. بۇل كەزەڭدە «قايسار» قوستانايدىڭ «توبىل» كلۋبىمەن كەزدەسىپ، نەگىزگى ۋاقىتتا 1:1 ەسەبىمەن تەڭ وينادى. پەنالتي سەرياسىندا قىزىلوردالىقتار 5:3 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتىپ، جارتىلاي فينالعا ءوتتى.
«جەڭىس» (استانا)
استانالىق كلۋب العاشقى كەزەڭدە «حرومتاۋ» كومانداسىمەن ويناپ، 4:1 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى. 1/8 فينالدا «وقجەتپەستى» 3:2 ەسەبىمەن قاپى قالدىردى. شيرەك فينالدا «جەڭىس» پەتروپاۆلدىڭ «قىزىلجار» كلۋبىن 2:0 ەسەبىمەن سەنىمدى تۇردە جەڭىپ، كەلەسى كەزەڭگە ءوتتى.
«ورداباسى» (شىمكەنت)
شىمكەنتتىك كلۋب كۋبوك جولىن «اكادەميا وڭتۇستىك» (4:2) كومانداسىنا قارسى ماتچپەن باستادى. 1/8 فينالدا «كاسپي» كلۋبىن 3:0 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىردى. شيرەك فينالدا «ورداباسى» «جەتىسۋ» كومانداسىن 1:0 ەسەبىمەن ۇتىپ، جارتىلاي فينالعا جولداما الدى. ماتچتاعى جالعىز گولدى اباگنا سوقتى.
«التاي» (وسكەمەن)
وسكەمەندىك كلۋب العاشقى كەزەڭدە «Zhelayev Nan» كومانداسىمەن كەزدەسىپ، 2:0 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى. 1/8 فينالدا «ۇلىتاۋدى» اينالىپ ءوتتى. شيرەك فينالدا «التاي» فاۆوريتتەردىڭ ءبىرى «اقتوبە» كلۋبىمەن ويناپ، نەگىزگى ۋاقىتتا 1:1 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى. پەنالتي سەرياسىندا 4:3 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتىپ، سەنساتسيا جاسادى.
جارتىلاي فينالعا شىققان 4 كلۋبتىڭ ىشىندە ۇشەۋى بۇرىن كۋبوك يەگەرى بولعان. «جەڭىس» (استانا) كلۋبى قازاقستان كۋبوگىن 3 رەت جەڭىپ العان. «ورداباسى» (شىمكەنت) - ەل كۋبوگىنىڭ 2 دۇركىن جەڭىمپازى.
ايتپاقشى، 2025-جىلعى فينالدا ويناپ، ءبىراق «توبىلدان» جەڭىلدى. «قايسار» (قىزىلوردا) قازاقستان كۋبوگىن 2 رەت ۇتقان.