قازاقستان كۇنباعىس مايى ەكسپورتىنان الەمدە 6-ورىنعا شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ماي وڭدەۋ سالاسى سوڭعى جىلدارى ەكسپورتتاعى ەڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان باعىتتاردىڭ بىرىنە اينالدى.
2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەل كۇنباعىس مايىن ەكسپورتتاۋ كولەمىنەن الەمدە 6-ورىنعا كوتەرىلسە، قىتاي نارىعىندا 2-ورىنعا شىقتى.
- 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان كۇنباعىس مايىن ەكسپورتتاۋ بويىنشا الەمدە 6-ورىنعا جانە قىتاي نارىعىندا 2-ورىنعا شىقتى. بۇگىندە قازاقستاندىق ماي ونىمدەرى الەمنىڭ 20 دان استام ەلىنە ەكسپورتتالادى. نەگىزگى نارىقتار قاتارىندا قىتاي، ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى مەن ەۋروپالىق وداق ەلدەرى بار، - دەدى QazTrade باسقارۋشى ديرەكتورى اينۇر امىربەكوۆا.
سالا وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى ەكى جىلدا قازاقستان وزبەكستان مەن تاجىكستانعا وسىمدىك مايىن جەتكىزۋدە كوشباسشىعا اينالعان. بۇل ەلدەردەگى يمپورتتىڭ 90 پايىزدان استامى قازاقستاندىق ءونىم.
سونىمەن قاتار ەلىمىز كۇنباعىس شروتىمەن ورتالىق ازيا نارىعىن تولىق قامتاماسىز ەتىپ، ەۋرووداققا جەتكىزۋشى نەگىزگى ءۇش ەلدىڭ قاتارىنا ەنگەن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، ەلىمىز ماي- وڭماي ونىمدەرىن قىتايعا جەتكىزۋ كولەمىن ارتتىرعانىن جازعان ەدىك.