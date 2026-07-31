قازاقستان كاسپي تۇبىمەن وتەتىن تالشىقتى-وپتيكالىق جەلىنى ىسكە قوسۋعا جاقىندادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ستراتەگيالىق ينفراقۇرىلىمدىق جوبا -كاسپي تەڭىزىنىڭ تۇبىمەن ترانسكاسپيلىك تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس جەلىسىن توسەۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. جوبانى پايدالانۋعا بەرۋ 2026-جىلدىڭ سوڭىنا جوسپارلانعان.
قازىرگى كەزەڭدە كابەلدى تاسىمالداۋ مەن تيەۋدىڭ پراكتيكالىق تەڭىز فازاسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى جوبانى ىسكە اسىرۋعا بايلانىستى نورماتيۆتىك، ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە كەدەندىك ماسەلەلەردى جەدەل شەشۋدى قامتاماسىز ەتتى. اتاپ ايتقاندا، كاسپي تەڭىزىنىڭ تۇبىمەن سۋ استىنداعى تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس جەلىسىن سالۋ ءۇشىن مۇلىكتىڭ بەكىتىلگەن تىزبەسى جابدىقتى اكەتۋگە قۇقىقتىق نەگىز جاساپ، اكىمشىلىك كىدىرىستەردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەردى.
دايىندىق كەزەڭىندە 2025-جىلى كامەرالىق جانە تەڭىز ينجەنەرلىك ىزدەنىستەر اياقتالىپ، ياكور تۇراقتارى مەن اسكەري وقۋ-جاتتىعۋ ايماقتارىن اينالىپ وتەتىن وڭتايلى باعىت انىقتالدى. سونىمەن قاتار ماڭعىستاۋ وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنان ەكولوگيالىق رۇقسات الىندى.
قىتايدا ROPA ءتيپتى وپتيكالىق كۇشەيتكىشتەرى بار ارنايى بروندالعان كابەل ءوندىرىلىپ، زاۋىتتىق سىناقتان ءساتتى ءوتتى. وسىدان كەيىن جوبا تەڭىز جۇمىستارىنىڭ بەلسەندى كەزەڭىنە كوشتى.
بۇعان دەيىن قىتايدان قۇرىق پورتىنا جەتكىزىلگەن وپتيكالىق كابەل مەن جالپى سالماعى 600 توننانى قۇرايتىن ءۇش ۇلكەن تاسىمالداۋ سەبەتى ارنايى لوگيستيكالىق كەمەگە تيەلىپ، باكۋگە جەتكىزىلگەن.
- قازىرگى ۋاقىتتا بۇل تاسىمالداۋ سەبەتتەرى تولىق بوساتىلىپ، بارلىق سيفرلىق ارتەريا تىكەلەي كەمەدەگى ارنايى cable tankكە تيەلدى. وسىلايشا، كەمە باكۋ پورتىنان شىعىپ، اقتاۋ پورتى باعىتىندا جەلى قۇرىلىسىن باستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ديناميكالىق ورىن اۋىستىرۋدىڭ وزىق جۇيەسىمەن جابدىقتالعان، سۋ سىيىمدىلىعى 20 مىڭ توننادان اساتىن كابەل توسەۋشى كەمە تارتىلدى. بورتتا تەحنيكالىق قاداعالاۋ ماماندارى مەن «قازاحتەلەكوم» وكىلىن قوسا العاندا، 70 ەكيپاج مۇشەسى جۇمىس ىستەپ جاتىر.
جوبا «قازاحتەلەكوم» ا ق جانە «Azertelecom Int.» ج ش س قۇرعان CaspiLink B. V. (بۇرىنعى Caspinet B. V. ) بىرلەسكەن كاسىپورنى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلۋدا.
كەمە پالۋباسىندا توتەنشە جاعدايلار نەمەسە ۇزىلىستەر بولعان جاعدايدا پايدالانىلاتىن ارنايى ءتۇيىستىرۋ بولمەسى (Jointing Room) ورناتىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا وندا كابەلدىڭ ەكى ۇشى - قازاقستاندىق جانە ازەربايجاندىق بولىكتەرى ورنالاسقان. بارلىق تالشىق پەن وپتيكالىق جۇيە سىناقتان وتكەن.
قولايلى اۋا رايى جاعدايىندا سۋ استى كابەلىن تىكەلەي توسەۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ 15-20 كۇن ىشىندە كۇتىلەدى. ال بارلىق تەحنولوگيالىق جۇمىس مەن ىسكە قوسۋ- جوندەۋ كەشەنىن اياقتاۋ مەرزىمى 2026-جىلدىڭ سوڭىنا بەلگىلەنگەن.