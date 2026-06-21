قازاقستان كاراتەدەن ازيا چەمپيوناتىن ۇزدىك ۇشتىكتە اياقتادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن يندونەزيانىڭ بالي ارالىندا WKF كاراتەدەن ەرەسەكتەر اراسىنداعى XXII ازيا چەمپيوناتى مارەسىنە جەتتى، دەپ حابارلايدى سپورتتى دامىتۋ ديرەكتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان كومانداسى 2 التىن، 2 كۇمىس، 3 قولا مەدالمەن جالپىكوماندالىق ەسەپتە 3-ورىنعا تۇراقتادى.
ءبىزدىڭ جۇلدەگەرلەر:
جولامان بيعابىل (-55 ك گ)
ولجاس التىنبەك (-67 ك گ)
اسەل قاناي (-61 ك گ)
نۇرقانات ءاجىقانوۆ (-75 ك گ)
بەللا ساماشيەۆا (-55 ك گ)
دايانا دارەنسكايا (-68 ك گ)
نيكيتا تارناكين (-84 ك گ)
جالپىكوماندالىق ەسەپ:
1. جاپونيا (5 التىن، 3 كۇمىس، 5 قولا)
2. يران (3 التىن، 1 كۇمىس، 5 قولا)
3. قازاقستان (2 التىن، 2 كۇمىس، 3 قولا)
4. يوردانيا (2 التىن، 2 كۇمىس)
5. ساۋد ارابياسى (1 التىن، 2 كۇمىس، 1 قولا)
ايتا كەتەيىك، بيىلعى چەمپيوناتقا قۇرلىقتاعى 33 مەملەكەتتەن 400 دەن استام سپورتشى قاتىستى. بۇل جارىس قازاقستان كومانداسى ءۇشىن كۇزدە جاپونيادا وتەتىن XX جازعى ازيا ويىندارىنا دايىندىقتىڭ نەگىزگى كەزەڭى سانالادى.
وسىعان دەيىن قازاقستان پارا-كاراتە كومانداسى ازيا چەمپيوناتىندا جالپى ەسەپتە توپ جارعانىن جازعانبىز.