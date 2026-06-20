قازاقستان جۇزەگە اسىرعان وزگەرىستەر ماقتانۋعا تۇرارلىق - چەرنوگوريا پرەزيدەنتى
استانا. KAZINFORM - چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستانعا جاساعان تۇڭعىش رەسمي ساپارى اياسىندا «Kazinform» اگەنتتىگىنە ەكسكليۋزيۆتى سۇحبات بەردى.
مارتەبەلى مەيمان ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋ، تۋريزم، لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا جانە سيفرلاندىرۋ سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەلەشەگى جايلى وي ءبولىستى.
سۇحبات بارىسىندا ياكوۆ ميلاتوۆيچ ورتا ءدالىز ارقىلى كولىك قاتىناسىن دامىتۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. سونداي-اق ول چەرنوگوريانىڭ ورتالىق ازياداعى ديپلوماتيالىق ىقپالىن كەڭەيتۋگە نيەتتى ەكەنىن ايتىپ، قازاقستاندى ايماقتاعى ىرگەلى سەرىكتەس، سەنىمدى دوس دەپ باعالادى.
- بيىل قازاقستان مەن چەرنوگوريا اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناسقا 20 جىل تولىپ وتىر. بۇل ساپارىڭىزدىڭ تاريحي ءمانى زور، سەبەبى چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ءبىزدىڭ ەلگە تۇڭعىش رەت ارنايى كەلىپ تۇر. ساپارىڭىزدىڭ باستى ماقساتى مەن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىققا بەرەرى نە؟
- بۇل - راسىندا دا تاريحي ساپار. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كەلىپ وتىرمىن. بىلتىر نيۋ- يوركتەگى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى اياسىندا جولىققاندا، پرەزيدەنت مىرزا قازاقستانعا كەلۋگە ۇسىنىس جاساعان ەدى. بيىل سول باستامانى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ءساتى ءتۇستى.
بۇل جىل چەرنوگوريا ءۇشىن دە ايرىقشا. تاۋەلسىزدىگىمىزدى قايتا جاريالاعانىمىزعا جانە قازاقستانمەن ديپلوماتيالىق بايلانىس ورناتقانىمىزعا 20 جىل تولىپ جاتىر. وسى ساپار ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن سەرىكتەستىكتىڭ ەڭ جوعارى ساياسي دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىن ايشىقتاي تۇسەدى.
بۇل ساپار ساياسي ديالوگىمىزدى جاڭا بيىككە كوتەردى. سونىمەن قاتار، دوستىق قارىم-قاتىناسىمىزدى مازمۇندى ىستەرمەن تولىقتىرۋدى كوزدەيدى. كەشە پرەزيدەنت توقايەۆپەن كەزدەسكەندە ايتقانىمداي، مەن بۇل جەرگە دوس رەتىندە، دوس ەلگە كەلدىم.
ەڭ الدىمەن، ەكونوميكالىق ىقپالداستىققا تىڭ سەرپىن بەرگىمىز كەلەدى. سول ماقساتپەن چەرنوگوريادان وتىزعا جۋىق ءتۇرلى سالا وكىلىنەن قۇرالعان ءىرى بيزنەس-دەلەگاتسيامەن كەلدىم. كەشە ولار قازاقستاندىق ارىپتەستەرىمەن بيزنەس-فورۋمدا كەزدەسىپ، ەكىجاقتى ىسكەرلىك بايلانىستى دامىتۋ جولدارىن تالقىلادى.
سونداي-اق «Air Astana» ۇلتتىق اۋە كومپانياسىمەن ۇشىپ كەلگەنىمدى ايتا كەتكىم كەلەدى. ول چەرنوگوريانى استانامەن دە، الماتىمەن دە بايلانىستىرىپ تۇر. بەس جارىم ساعاتتىق جول ساپارىم وتە ءساتتى بولدى. بەس جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ تۇرعان بۇل اۋە باعىتى ەكى ەلدىڭ اراسىن جاقىنداتا ءتۇستى. قازاقستاندىق تۋريستەر چەرنوگورياعا ءجيى كەلە باستادى. ۆيزاسىز رەجيمنىڭ ارقاسىندا ءوز ازاماتتارىمىز دا قازاقستانعا اعىلىپ كەلىپ جاتىر. حالىقتارىمىز اراسىنداعى وسىنداي دوستىق بايلانىستى الداعى ۋاقىتتا دا نىعايتا بەرەمىز.
- بىلتىر ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى اياسىندا پرەزيدەنت توقايەۆپەن بولعان كەزدەسۋىڭىزدى تىلگە تيەك ەتتىڭىز. سول جولى ءسىز چەرنوگوريانىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن، ونىڭ ىشىندە قازاقستانمەن بەيبىتشىلىك، ءوزارا سەنىم جانە كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق سىندى ورتاق قۇندىلىقتاردى بولىسەتىنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتىڭىز. حالىقارالىق جانە كوپجاقتى ىقپالداستىق اياسىندا بۇگىنگى كۇن تارتىبىندە قانداي ماسەلەلەر تۇر؟
- ەڭ اۋەلى، كەشە ءبىز ەكىجاقتى ءۇش كەلىسىمگە قول قويعانىمىزدى اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل قۇجاتتار ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتالارى، ۇلتتىق تۋريستىك ۇيىمدار جانە مەملەكەتتىك تەلەراديوكومپانيالار اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى رەتتەيدى.
مۇنىمەن قوسا، ۇكىمەتتەرىمىز ءبىرقاتار جاڭا قۇجات ازىرلەپ جاتىر. سونىڭ ءبىرى - ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كەلىسىم. ول ەكى ەل اراسىندا ەكونوميكالىق كەڭەس قۇرۋعا قۇقىقتىق نەگىز قالايدى. سونداي-اق سيفرلاندىرۋ سالاسىنداعى مينيسترلىكتەر اراسىندا سەرىكتەستىك ورناتپاقپىز. بۇل رەتتە چەرنوگوريا قازاقستاننىڭ وزىق تاجىريبەسىنەن ۇيرەنەرى مول دەپ بىلەمىن.
ءۇشىنشى باعىت - ادىلەت مينيسترلىكتەرىنىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلى. بۇل باستامالاردىڭ ءبارى قۇقىقتىق بازانى جەتىلدىرىپ، قارىم-قاتىناسىمىزعا تىڭ سەرپىن بەرەدى.
ءبىز حالىقارالىق جۇيە اياسىندا دا تىعىز ىقپالداسىپ كەلەمىز. ءوزىڭىز ايتقانداي، ەكى مەملەكەت تە ب ۇ ۇ-نى حالىقارالىق ءتارتىپتىڭ التىن قازىعى دەپ تانيدى.
ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىمىز ارقىلى مەملەكەتتەر اراسىندا بەيبىتشىلىك پەن ىنتىماقتاستىقتى دايەكتى تۇردە ناسيحاتتاپ كەلەمىز. گەوساياسي احۋال كۇردەلى مىنا زاماندا قازاقستان مەن چەرنوگوريانىڭ ۇستانىمى وتە ۇندەس.
سوندىقتان پىكىرلەس ەلدەر رەتىندە بايلانىسىمىزدى بەكەمدەي ءتۇسۋ - ستراتەگيالىق ماڭىزدى مىندەت.
سونىمەن قاتار، چەرنوگوريا ەۋروپالىق وداققا مۇشەلىككە ءوتۋ ۇدەرىسىنىڭ سوڭعى كەزەڭىندە تۇر. ۇمىتكەر ون ەلدىڭ ىشىندەگى دايىندىعى ەڭ جوعارى مەملەكەت - ءبىز.
جاقىندا چەرنوگوريادا ەۋرووداق كوشباسشىلارىن قابىلدادىم، بارشامىز 2028 -جىلعا قاراي چەرنوگوريا وداقتىڭ كەلەسى مۇشەسى اتانادى دەگەن سەنىمدەمىز. ەۋروپالىق وداققا مۇشەلىك قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا الاڭىن اشادى. ەۋرووداق - قازاقستاننىڭ نەگىزگى ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى.
وسى ورايدا، چەرنوگوريا ەۋرووداققا قوسىلعاننان كەيىن، ەۋروپا مەن قازاقستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى بۇرىنعىدان دا بيىك دەڭگەيگە كوتەرۋگە ۇلەس قوسامىز دەپ جوسپارلاپ وتىرمىز.
- ءسىز ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتىڭ قۇقىقتىق نەگىزىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتىڭىز. وسى ورايدا سيفرلاندىرۋمەن قاتار، لوگيستيكا مەن ەنەرگەتيكا سالالارىنا دا نازار اۋداردىڭىز. ءسىزدىڭ پايىمداۋىڭىزشا، ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالىق قارىم-قاتىناسىن تەرەڭدەتۋگە قاي سالالاردىڭ الەۋەتى مول؟
- ەڭ الدىمەن، تۋريزمدى ايرىقشا اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل - چەرنوگوريا ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزگى تىرەگى. ءبىز قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ەلىمىزدىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرىپ، ولاردىڭ چەرنوگوريانىڭ تابيعاتى مەن سۇلۋلىعىنا قانىق بولۋىنا بارىنشا قولايلى جاعداي جاساۋدى كوزدەيمىز. وسى ماقساتتا بۇگىن بىزبەن بىرگە چەرنوگوريانىڭ قوناق ءۇي جانە تۋريستىك بيزنەس وكىلدەرى ارنايى كەلىپ وتىر.
- ەكىنشى باعىت - لوگيستيكا. قازاقستاننىڭ گەوگرافيالىق جاعدايى مەن چەرنوگوريانىڭ ەۋروپانىڭ كولىك دالىزدەرىندەگى ورنى ستراتەگيالىق تۇرعىدان اسا ماڭىزدى. بۇل - اسىرەسە ازيا مەن ەۋروپانى جالعايتىن ترانسكاسپيي حالىقارالىق كولىك باعىتىن دامىتۋ ىسىندە وزەكتى. ءبىز بۇل ماسەلەنى دە جان-جاقتى تالقىلادىق. ەۋروپالىق وداق اتالعان باعىتتى دامىتۋعا قوماقتى قارجى قۇيىپ جاتىر. ادرياتيكا تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىندا ورنالاسقان چەرنوگوريا ەۋروپاعا اپاراتىن ماڭىزدى قاقپا بولا الادى. دەمەك، بۇل - قازاقستان مەن چەرنوگوريا ءوزارا ىقپالداستىقتى ايتارلىقتاي كۇشەيتە الاتىن باعىت.
- ءۇشىنشى سالا - ەنەرگەتيكا. چەرنوگوريا وڭتۇستىك- شىعىس ەۋروپاداعى ماڭىزدى ەلەكتر ەنەرگەتيكالىق توراپ قىزمەتىن اتقارادى. بالقان تۇبەگى مەن باتىس ەۋروپا اراسىنداعى ەلەكتر ەنەرگياسى تاسىمالىنىڭ باسىم بولىگى ءبىزدىڭ ەل ارقىلى وتەدى. ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى قازاقستاننىڭ ورنى ەرەكشە ەكەنىن ەسكەرسەك، بۇل باعىتتاعى سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتۋگە مۇمكىندىگىمىز مول.
سونىمەن قاتار، قۇرىلىس سالاسىنىڭ كەلەشەگى زور. چەرنوگوريا قازىرگى تاڭدا اۆتوجولدار مەن جەدەل تاسجولداردى، سونداي-اق مۋنيتسيپالدى ينفراقۇرىلىمدى سالۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق كەزەڭگە قادام باسىپ كەلەدى. قازاقستاندىق كومپانيالار وسىنداي جوبالارعا بەلسەندى اتسالىسا الادى دەپ بىلەمىن.
اتالعان باعىتتاردىڭ بارلىعى چەرنوگوريا مەن قازاقستان اراسىنداعى ىسكەرلىك بايلانىستاردى وركەندەتىپ، تۇپتەپ كەلگەندە، ەكى ەل ازاماتتارىنىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتەدى.
- كولىك جانە لوگيستيكا سالاسىنداعى ءوزارا بايلانىسقا توقتالساق، چەرنوگوريا، بالقان ايماعى جانە جالپى ەۋروپا ءۇشىن قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىقتىڭ قانداي مۇمكىندىكتەرى بار؟
- كارتاعا كوز جۇگىرتسەڭىز، چەرنوگوريانىڭ گەوگرافيالىق ورنالاسۋى ازيا مەن ەۋروپا اراسىنداعى ساۋدا باعىتتارىن توعىستىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارا الاتىنى ايقىن اڭعارىلادى.
جۇكتەر كاسپي ءوڭىرى مەن ترانسكاسپيي حالىقارالىق كولىك باعىتى ارقىلى ەۋروپاعا بەت العاندا، چەرنوگوريا ەۋروپالىق نارىققا كىرەتىن نەگىزگى توراپتاردىڭ ءبىرى بولا الادى. بىزدە ادرياتيكا تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىندا ورنالاسقان ءىرى «بار» تەڭىز پورتى بار. ول نەگىزىنەن مەملەكەت مەنشىگىندە جانە سەرىكتەستىك ءۇشىن مول الەۋەتكە يە. ءدال وسى تۇستا مەن قازاقستان مەن چەرنوگوريا اراسىنداعى تىكەلەي ىسكەرلىك ىقپالداستىقتىڭ ناقتى مۇمكىندىكتەرىن كورىپ وتىرمىن.
- ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى ازىرگە كوڭىل كونشىتپەيدى، ياعني الەۋەتىمىزدى تولىق اشىپ وتىرعان جوقپىز. ساۋدا مەن ەكونوميكالىق بايلانىستى جانداندىرۋ ءۇشىن قانداي قادامدار جاسالۋى كەرەك؟
- ويىڭىزبەن تولىق كەلىسەمىن، قازىرگى كورسەتكىشتەر ءالى دە تومەن دەڭگەيدە. جاقىندا ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمگە قول قويىلماق. بۇل قۇجات ەكى ەل اراسىندا ەكونوميكالىق كوميسسيا قۇرۋعا زاڭدىق نەگىز قالايدى. كوميسسيا قۇرامىنا ۇكىمەت وكىلدەرى ەنىپ، ساۋدا مەن ەكونوميكالىق سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋدىڭ ناقتى جولدارىن ايقىندايتىن بولادى.
ناقتى مىسال كەلتىرەيىن. مەن وزىممەن بىرگە چەرنوگوريانىڭ ءىرى شاراپ كاسىپورىندارىنىڭ ءبىرىنىڭ وكىلدەرىن الا كەلدىم. بۇل - مەملەكەتتىك كومپانيا، ەلىمىزدىڭ ەڭ تانىمال برەندتەرىنىڭ ءبىرى ءارى وڭتۇستىك- شىعىس ەۋروپاداعى شاراپ ءوندىرۋشى كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى.
ولاردىڭ ءونىمى قازاقستاندا ءالى كەڭىنەن تانىمال ەمەس، ءبىراق ءبىزدىڭ شاراپتاردىڭ سىزدەردىڭ نارىقتاعى الەۋەتى وراسان زور. بۇل - ەلدەرىمىز اراسىنداعى سەرىكتەستىكتىڭ مۇمكىندىكتەرىن ايعاقتايتىن ءبىر عانا مىسال.
- تاۋار اينالىمىن الداعى جىلدارى ۇلعايتۋ بويىنشا ناقتى مەجەڭىز بار ما؟
- ازىرگە ناقتى سانداردى اتاپ وتكىم كەلمەيدى. دەگەنمەن، كەشە پرەزيدەنت توقايەۆپەن تالقىلاعان ءبىر ماسەلەگە توقتالعىم كەلەدى. ەكى جىل بۇرىن قازاقستان استانامىز پودگوريتسادا باس كونسۋلدىعىن اشتى. مۇنى وتە ماڭىزدى قادام دەپ سانايمىن.
- چەرنوگوريا ورتالىق ازياداعى ديپلوماتيالىق ىقپالىن كۇشەيتۋى قاجەت، مۇنى قازاقستاننان باستاعانىمىز ءجون. بۇل قادام بۇكىل وڭىرمەن بەلسەندى ىقپالداسۋىمىزعا جول اشادى.
ورتالىق ازيا - حالقى 100 ميلليونعا جۋىقتايتىن، قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان ءوڭىر. ونىڭ كوپتەگەن باعىتى چەرنوگوريا ءۇشىن وتە تارتىمدى. ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىمىزدى كەڭەيتۋ ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا سەرپىن بەرەرى ءسوزسىز.
چەرنوگوريا - ديپلوماتيالىق جەلىسى سالىستىرمالى تۇردە شەكتەۋلى، شاعىن مەملەكەت. الەمدە 40 قا جۋىق ەلشىلىگىمىز بولعانىمەن، وكىنىشكە قاراي، ورتالىق ازيادا ازىرگە بىرەۋى دە جوق. بۇل ولقىلىقتىڭ ورنىن تولتىرۋىمىز قاجەت.
- تۋريزم - ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسىمىزدىڭ ماڭىزدى سالاسى. ەكى ەل اراسىندا تىكەلەي اۋە قاتىناسى مەن ۆيزاسىز رەجيم ورناتىلعان. حالىقتارىمىزدى جاقىنداستىرۋ جانە قازاقستان مەن چەرنوگوريانىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ودان ءارى دارىپتەۋ ءۇشىن تاعى نە ىستەۋگە بولادى؟
- تىكەلەي اۋە قاتىناسى تىعىز ىنتىماقتاستىققا تاماشا نەگىز قالايدى. مەن بۇل جوبانى 2021 -جىلى ەكونوميكالىق دامۋ ءمينيسترى قىزمەتىن اتقارىپ، تۋريزم سالاسىنا جەتەكشىلىك ەتكەن كەزىمنەن قولداپ كەلەمىن.
رەيستەردىڭ اشىلۋى چەرنوگوريا ءۇشىن ماڭىزدى نارىققا جول اشتى. سوڭعى جىلدارى ەلىمىزگە كەلەتىن قازاقستاندىقتار سانىنىڭ ارتقانىن بايقاپ وتىرمىز. ولاردىڭ باسىم بولىگى العاشقى ساپاردان كەيىن قايتا ورالادى.
تۋريزم سالاسىنداعى ارىپتەستەرىم قازاقستاندىق قوناقتار تۋرالى ۇنەمى جىلى پىكىر بىلدىرەدى. ولار ەلىمىزدە ۇزاعىراق ايالداپ، تۋريستىك ەكونوميكامىزعا قوماقتى ۇلەس قوسادى. قازاقستان - ەلىمىزدىڭ تۋريزم يندۋسترياسىنداعى باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى. سوندىقتان ۇلتتىق تۋريستىك ۇيىمىمىزدىڭ وكىلدەرى دەلەگاتسيامنىڭ قۇرامىندا كەلىپ وتىر.
بۇگىنگى تۇراقسىز الەمدە چەرنوگوريا قاۋىپسىز، بەيبىت ءارى قوناقجاي مەكەن بولىپ قالا بەرەدى. تۋريزم مەن قوناقجايلىلىق - ەكونوميكامىز بەن مادەنيەتىمىزدىڭ نەگىزگى دىڭگەگى.
چەرنوگوريادا بولعان ءاربىر قازاقستاندىق بۇعان جەكە كوز جەتكىزگەنىنە سەنىمدىمىن. چەرنوگوريا پرەزيدەنتى رەتىندە ايتارىم: قازاقستان ازاماتتارى - ەلىمىزدە اركەز توردەن ورىن الاتىن قادىرلى قوناقتار. وسى ساپار بارىسىندا بىرنەشە مارتە قايتالاعانىمداي، مەن بۇل جاققا دوس رەتىندە، دوس مەملەكەتكە كەلدىم. ءبىز قازاقستاندىق دوستارىمىزدى ءدال وسىلاي قارسى الامىز.
- بۇل - قازاقستان مەن استاناعا جاساعان العاشقى رەسمي ساپارىڭىز. ەلىمىز تۋرالى قانداي اسەرمەن قايتاسىز؟
- ساپار الدىندا دا سىزدەردىڭ ەلدەرىڭىز تۋرالى ويىم وتە جاقسى ەدى. شەتەلدە وقىپ جۇرگەندە ەڭ جاقىن دوستارىمنىڭ اراسىندا قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر بولدى. سول دوستىقتىڭ ارقاسىندا حالقىڭىزعا ءتان قاسيەتتەرمەن بۇرىننان تانىسپىن.
بۇل ساپارىم سول تۇيسىگىمدى ودان سايىن نىعايتا ءتۇستى. مۇنداعى ەرەكشە قوناقجايلىلىقتى، جانى جايساڭ جانداردى، سوڭعى وتىز جىلدا وراسان جەتىستىككە جەتكەن ەلدى كورىپ ءتانتى بولدىم.
استانا - وسى ىلگەرىلەۋدىڭ ايقىن ايعاعى. جاڭا قالا بولسا دا، دامۋ قارقىنى تاڭعالدىرادى. قازاقستاننىڭ از ۋاقىت ىشىندە جاساعان جاڭعىرۋى ماقتانىشقا تۇرارلىق.
سونىمەن قاتار، قازاقستان حالىقارالىق ارەنادا بەدەلدى ءارى وزىندىك ورنى بار مەملەكەت رەتىندە قالىپتاستى. بۇل دا - مويىنداۋعا لايىق زور تابىس.
دەگەنمەن، كەز كەلگەن قارىم-قاتىناستىڭ ەڭ ماڭىزدى تىرەگى - ادامدار اراسىنداعى بايلانىس. چەرنوگوريا حالقىنىڭ اتىنان ايتا الامىن: ەكى ەل اراسىندا شىنايى دوستىق پەن ءوزارا ءىلتيپات بار. ىرگەتاسىمىز وسىلاي بەرىك بولعاندا، ساياساتكەرلەردىڭ جۇمىسى دا جەڭىلدەي تۇسەدى.
- بۇل ساپار ءۇمىتىڭىزدى اقتادى ما؟
- ءسوزسىز. مازمۇندى ءارى ناتيجەلى كەزدەسۋلەرگە تولى ساپار بولدى. پرەزيدەنت توقايەۆپەن، پارلامەنت توراعاسىمەن، پرەمەر-مينيسترمەن جانە ۇكىمەت مۇشەلەرىمەن جۇزدەستىم.
سونداي-اق ۋنيۆەرسيتەتتەرىڭىزدىڭ بىرىندە ءدارىس وقىپ، «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستىم. قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق دامۋ سالاسىنداعى جەتىستىكتەرى كوڭىل قۋانتادى.
بۇل - قازاقستان ايتارلىقتاي ىلگەرىلەگەن، ال چەرنوگوريا ءۇشىن تاجىريبە الماسۋعا قولايلى باعىتتار. ەلدەرىمىزدىڭ اۋماعى مەن گەوگرافيالىق ورنى ءارتۇرلى بولسا دا، دامۋعا، جاڭعىرۋعا جانە يننوۆاتسياعا دەگەن ۇمتىلىسىمىز ورتاق. چەرنوگوريانىڭ قازاقستاننان ۇيرەنەرى كوپ، سونداي-اق الداعى ۋاقىتتا تىعىز ىقپالداساتىن تۇستارىمىز جەتەرلىك.
وسىنىڭ ءبارىن ەسكەرسەك، ساپار ءۇمىتىمدى تولىق اقتادى. بۇل كەزدەسۋلەر ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا بەرىك ىرگەتاس قالادى دەپ نىق سەنىممەن ايتا الامىن.
اۆتور
ۆەنەرا جولامان قىزى