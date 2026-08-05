قازاقستان جۇزۋدەن ا ق ش-تاعى حالىقارالىق تۋرنيردە 17 مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق جۇزگىشتەر گرينسبورودا (ا ق ش) وتكەن حالىقارالىق تۋرنيردە تابىستى ونەر كورسەتتى.
وتانداستارىمىز اتالعان باسەكەدە 13 التىن، 2 كۇمىس جانە 2 قولا مەدال جەڭىپ الدى.
سوفيا ابۋباكيروۆا جەكەلەي سايىستا 50 مەترگە باتتەرفلياي ادىسىمەن جۇزۋدەن التىن الدى. سونداي-اق 50 مەترگە شالقالاپ جۇزۋدەن قولا جۇلدەگەر اتاندى. ودان بولەك سوفيا 4×50م ەركىن ستيلدە، 4×100م ەركىن ستيلدە جانە 4×50م ارالاس ەستافەتادا التىن جۇلدەگە يە بولدى.
ماكسيم سكازوبتسوۆ 100 مەترگە باتتەرفلياي ادىسىمەن جۇزۋدەن ءبىرىنشى ورىن الدى. ال 200 مەترگە باتتەرفلياي ادىسىمەن جۇزۋدەن كۇمىس جۇلدەگەر اتانسا، 50 مەترگە باتتەرفلياي ادىسىمەن جۇزۋدە ءۇشىنشى ورىننان كورىندى.
سونداي-اق ماكسيم 4×50م ەركىن ستيلدە، 4×100م ەركىن ستيلدە جانە 4×100م ارالاس ەستافەتادا التىن جۇلدەگە يە بولدى.
ەگور پوپوۆ 100 مەترگە ەركىن ستيلدە جۇزۋدەن التىن الدى. سونىمەن قاتار 4×50م ەركىن ستيلدە، 4×50م ارالاس ەستافەتادا ءبىرىنشى ورىندى يەلەندى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، ريشات جۋماگۋلوۆ 50 مەترگە باتتەرفلياي ادىسىمەن جۇزۋدە كۇمىس مەدالعا يە بولدى. ودان بولەك، 4×50م ەركىن ستيلدە، 4×50م ارالاس ەستافەتادا جەڭىس تۇعىرىنىڭ ءبىرىنشى ساتىسىنان كورىندى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان سۋ دوباسىنان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا سينگاپۋردى جەڭدى.