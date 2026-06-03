قازاقستان جاساندى ينتەللەكت قابىلداۋ دەڭگەيى جوعارى ەلدەردىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. قازاقپارات - OpenAI دەلەگاتسياسىنىڭ قازاقستانعا ساپارى اياسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆپەن كەزدەسۋ ءوتتى.
تاراپتار جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدى، بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ باستامالارىن ىسكە اسىرۋدى، ChatGPT Edu قۇرالدارىن ەنگىزۋدى، سونداي-اق ستۋدەنتتەر، وقىتۋشىلار مەن ماماندار اراسىندا ج ي-ءدى پايدالانۋدىڭ تاجىريبەلىك داعدىلارىن دامىتۋعا باعىتتالعان سەرىكتەستىكتىڭ الداعى باعىتتارىن تالقىلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا OpenAI وكىلدەرى قازاقستاندا جي پايدالانىلۋى تۋرالى ساراپتامالىق دەرەكتەردى ۇسىندى.
ەلىمىز جاساندى ينتەللەكتتى ەنگىزۋ دەڭگەيى جوعارى مەملەكەتتەردىڭ قاتارىنا كىرىپ، ورتالىق ازيانىڭ باسقا ەلدەرىنەن ايتارلىقتاي الدا كەلەدى. سالىستىرمالى تۇردە ايتساق، جاھاندىق رەيتينگىدە قىرعىزستان 52-ورىندا، ال وزبەكستان جان باسىنا شاققانداعى ChatGPT تۇتىنۋشىلىق نۇسقاسىن پايدالانۋ بويىنشا الەمدىك رەيتينگىدە 58-ورىنعا يە بولدى. بۇل ناتيجەلەر قازاقستاندىق قوعامنىڭ وزىق ج ي-قۇرالدارىن ءىس جۇزىندە قولدانۋعا بارىنشا دايىن ەكەنىن ايعاقتايدى.
- ءبىزدىڭ جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋداعى جۇيەلى باستامالارىمىز ەڭ الدىمەن قوعامنىڭ ءوزىنىڭ دايىندىعىنا ارقا سۇيەيدى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى جاڭا تەحنولوگيالارعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتى عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە جاساندى ينتەللەكتتى پايدالانۋدىڭ ورنىقتى تاجىريبەلىك داعدىلارىنىڭ دامىعانىن دا كورسەتەدى. ازاماتتار قازىردىڭ وزىندە جاساندى ينتەللەكتتى ءبىلىم الۋ، جۇمىس مىندەتتەرىن ورىنداۋ، اقپارات ىزدەۋ جانە كونتەنت جاساۋ ءۇشىن وزدەرىنىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە بەلسەندى تۇردە ەنگىزىپ جاتىر. مۇنداي جوعارى ەنگىزۋ دەڭگەيى ج ي-ءدى ءبىلىم بەرۋگە، بيزنەسكە جانە مەملەكەتتىك باسقارۋعا ينتەگراتسيالاۋ، سونداي-اق قازاقستاننىڭ وڭىردەگى تەحنولوگيالىق كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى رەتىندەگى پوزيتسياسىن نىعايتۋ ءۇشىن قاجەتتى ىرگەتاستى قالايدى،-دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ.
OpenAI ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق باعىتىنىڭ جەتەكشىسى ۆالەري فوككە قازاقستان قازىردىڭ وزىندە جاساندى ينتەللەكتتى بەلسەندى ەنگىزىپ جاتقان ەلدەردىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتتى.
- مۇندا ChatGPT ءدى پايدالانۋ دەڭگەيى حالىقارالىق ولشەمدەر بويىنشا جوعارى، جاستار ج ي- ءدىڭ بەلسەندى پايدالانۋشىسى، ال جالپى العاندا تەحنولوگيالاردى قولدانۋ ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىندا تەڭ بولىنگەن. كەلەسى قادام -ادامدارعا جاساندى ينتەللەكتپەن بۇدان دا كوپ پايدا الۋعا كومەكتەسۋ. سوندىقتان تەحنولوگيالارعا قولجەتىمدىلىك ستۋدەنتتەر، وقىتۋشىلار جانە بولاشاق ماماندارعا ناقتى مۇمكىندىكتەرگە اينالۋى ءۇشىن، ءبىز جاۋاپتى ج ي- قۇرالدارىن پەداگوگتاردى دايارلاۋمەن، جەرگىلىكتى ەنگىزۋمەن جانە ناتيجەلەردى تالداۋمەن ۇشتاستىرا وتىرىپ، ءبىلىم بەرۋ باستامالارىن ىسكە اسىرۋدا قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىق ورناتىپ وتىرمىز،-دەدى.
ChatGPT تۇتىنۋشىلىق نۇسقاسىن پايدالانۋ دەرەكتەرى نەگىزىندەگى قازاقستانداعى جي قۇرالدارىن قولدانۋ تالداۋى:
قازاقستاندىقتار نەيروجەلىنى كوبىنەسە پراكتيكالىق نۇسقاۋلىقتار الۋ %32,8، ماتىندەردى جازۋ جانە وڭدەۋ %25، سونداي-اق اقپارات ىزدەۋ %18 ءۇشىن پايدالانادى.
ايتا كەتەيىك، OpenAI وكىلدەرىنىڭ بۇل ساپارى قازاقستاننىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتتى ەنگىزۋ جونىندەگى ۇلتتىق جوبا اياسىندا ءوتىپ جاتىر. وسى باستاماعا سايكەس، ەلىمىزدەگى 165 مىڭ پەداگوگ ارنايى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا ارناپ ازىرلەنگەن ChatGPT Edu نۇسقاسىنا قولجەتىمدىلىك الادى.
جوبانىڭ تەحنولوگيالىق سەرىكتەسى - Bilim Group IT- حولدينگى. كومپانيا OpenAI شەشىمدەرىن وقۋ پروتسەسىنە كىرىكتىرۋمەن اينالىسادى. سونىمەن قاتار ەلىمىزدەگى مەكتەپتەردە، كوللەدجدەر مەن جوعارى وقۋ ورىندارىندا جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋدىڭ ادىستەمەلىك تاجىريبەلەرىن ازىرلەۋگە اتسالىسادى. OpenAI دەلەگاتسياسىنىڭ قازاقستانعا ساپارى Bilim Group ەكوجۇيەسىنە كىرەتىن Bilim UpSkill جوباسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ءوتىپ جاتىر.
قازاقستاننىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا جاساندى ينتەللەكتىنى وقىتۋ اۋقىمى كەڭەيىپ كەلەدى. ەندى ماماندىعىنا قاراماستان بارلىق ستۋدەنت جاساندى ينتەللەكت ءپانىن وقيدى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە- ءمينيسترى دينارا شەگلوۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتتى.