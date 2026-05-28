قازاقستان جانە رەسەي پرەزيدەنتتەرىنىڭ ب ا ق وكىلدەرىنە مالىمدەمەسى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزىپ جاتىر.
ەكى ەل پرەزيدەنتتەرى اۋەلى شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى. وندا مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى ەكى ەل حالىقتارى اراسىنداعى دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىكتىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمە بەكىتەتىنى جايلى ايتتى.
سونداي-اق كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدە ق ر پرەزيدەنتى قازاقستان مەن رەسەي ىنتىماقتاستىعى بارلىق سالادا سەنىمدى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.