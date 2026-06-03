قازاقستان جانە كيپر پرەزيدەنتتەرى شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - تاۋەلسىزدىك سارايىندا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىن رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
ءىس-شارا اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكوس حريستودۋليديس ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
قازاقستان جانە كيپر پرەزيدەنتتەرى شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.
- 2019 -جىلى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى لاۋازىمىن اتقارىپ جۇرگەنىڭىزدە ەلىمىزگە كەلىپ، قازاقستاننىڭ ەۋروپا وداعىنداعى سەنىمدى دوسى ءارى قولداۋشىسى رەتىندە ارەكەت ەتەتىنىڭىزدى مالىمدەگەن ەدىڭىز. بۇگىندە ءبىز ايتارلىقتاي ناتيجەگە قول جەتكىزدىك دەپ سەنىممەن ايتۋعا بولادى. مەملەكەتتەرىمىزدىڭ استانالارىندا ەلشىلىكتەرىمىزدى اشتىق. ەكى ەل اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسى ىسكە قوسىلدى، باسقا دا ءبىرقاتار ماڭىزدى جوبا جۇزەگە اسىرىلدى. دەگەنمەن ەكىجاقتى ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋ ءۇشىن الەۋەتىمىز جەتكىلىكتى دەپ ويلايمىن. ءوز تاراپىمنان كوپتەگەن باعىتتا ىنتىماقتاستىعىمىزدى ودان ءارى دامىتۋعا كۇش سالۋعا دايىنمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
نيكوس حريستودۋليديس بۇگىنگى كەلىسسوزدەر ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى دەپ سانايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءسىزدىڭ ەلىڭىزگە كيپردەن تىكەلەي قاتىنايتىن العاشقى رەيس ارقىلى ىسكەرلىك دەلەگاتسيا وكىلدەرىمەن بىرگە ۇشىپ كەلگەنىمە وتە قۋانىشتىمىن. ەلدەرىمىزدىڭ الەۋەتى مول. بۇگىنگى كەلىسسوزدەر ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى دەپ سانايمىن. سونداي-اق قازاقستانعا باسقا لاۋازىمدا كەلىپ وتىرمىن. قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىز ەۋروپا وداعى كەڭەسىنە ءتوراعالىق ەتىپ جاتىر. اتالعان ءوڭىردىڭ ماڭىزىن جانە قازاقستاننىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، ەۋروپا وداعى مەن قازاقستان اراسىنداعى ىقپالداستىقتى ودان ءارى ىلگەرىلەتۋ جولدارىن تالقىلاۋعا ءازىرمىن.
ەلوردادا كيپر پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديستىڭ قازاقستانعا العاشقى رەسمي ساپارى باستالعانىن جازعان بولاتىنبىز.