قازاقستان حايۋاناتتار باقتارىنا كەلۋشىلەر سانى قانشا
استانا. KAZINFORM - بىلتىر قازاقستانداعى حايۋاناتتار باقتارى مەن وكەاناريۋمعا 2,6 ميلليون ادام بارعان. بۇل كورسەتكىش 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا %5,5 عا تومەن.
ايتا كەتەيىك، 2024-جىلى حايۋاناتتار باقتارىنا كەلۋشىلەر سانى رەكوردتىق 2,8 ميلليون ادامعا جەتكەن بولاتىن. دەگەنمەن، 2025-جىلعى كورسەتكىش 2015-2023-جىلدار ارالىعىنداعى دەڭگەيدەن جوعارى ساقتالدى.
ستاتيستيكاعا سايكەس، 2015-جىلى حايۋاناتتار باقتارىنا 1,2 ميلليون ادام كەلسە، 2016-جىلى بۇل كورسەتكىش 1,3 ميلليون ادام. ال پاندەمياعا بايلانىستى شەكتەۋلەر ەنگىزىلگەن 2020-جىلى كەلۋشىلەر سانى 600 مىڭ ادامعا دەيىن ازايعان.
- وتكەن جىلى كەلۋشىلەردىڭ باسىم بولىگى ەلىمىزدىڭ ءۇش ءىرى قالاسىنا تيەسىلى بولدى. الماتى حايۋاناتتار باعىنا 1,1 ميلليون ادام، ياعني رەسپۋبليكاداعى بارلىق كەلۋشىنىڭ %42,3 بارعان. شىمكەنتتە بۇل كورسەتكىش 716,2 مىڭ ادامدى، ال استانادا 517,4 مىڭ ادامدى قۇرادى. وسىلايشا، ءۇش مەگاپوليستەگى حايۋاناتتار باقتارى مەن وكەاناريۋمعا رەسپۋبليكا بويىنشا بارلىق كەلۋشىنىڭ شامامەن %89 تيەسىلى بولدى، - دەلىنگەن Energyprom ماقالاسىندا.
سونىمەن قاتار شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى حايۋاناتتار باقتارىنا 93 مىڭ ادام، اقمولا وبلىسىندا 29 مىڭ ادام بارعان.
اباي جانە قاراعاندى وبلىستارى بويىنشا جەكە مالىمەتتەر جاريالانباعان. جالپى رەسپۋبليكالىق كورسەتكىشكە سۇيەنسەك، بۇل ەكى وڭىردەگى حايۋاناتتار باقتارىنا بىرگە 173,1 مىڭ ادام كەلگەن.
ايتا كەتەيىك، مامىر ايىنىڭ باسىندا جازعى ماۋسىمعا كوشكەن الماتى حايۋاناتتار باعىندا تىرشىلىك قايناپ جاتىر. 1935-جىلى نەگىزى قالانىپ، 1937-جىلى رەسمي اشىلۋى بولعان حايۋاناتتار باعىندا بۇگىندە 3,5 مىڭعا جۋىق جانۋار ءومىر سۇرەدى.