«قازاقستان حالقىنا» قورى 350 ءبىلىم گرانتىن ءبولدى: كىمدەر ۇمىتكەر بولا الادى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورى 2026-2027 وقۋ جىلىنا تالاپكەرلەردىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الۋىنا 350 ءبىلىم بەرۋ گرانتىن ءبولدى، دەپ حابارلايدى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى.
گرانتقا اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردەگى، شاعىن جانە مونوقالالارداعى مەكتەپتەردىڭ 25 جاسقا دەيىنگى تۇلەكتەرى ۇمىتكەر بولا الادى.
باعدارلاما جەتىم بالالار مەن كامەلەتكە تولعانعا دەيىن اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان ازاماتتارعا، مۇگەدەكتىگى بار تۇلعالارعا، سونداي-اق مۇگەدەكتىگى بار بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلاردىڭ بالالارى مەن اتا-اناسىنىڭ مۇگەدەكتىگى بار تالاپكەرلەرگە ارنالعان.
- ءبىلىم بەرۋ گرانتىنىڭ يەگەرلەرىنە وقۋ اقىسى جىلىنا 1 ميلليون تەڭگەگە دەيىن تولەنەدى. سونىمەن قاتار وقۋ كەزەڭىندە اي سايىن 60 مىڭ تەڭگە كولەمىندە شاكىرتاقى تاعايىندالادى. شاكىرتاقى جىل سايىن جازعى دەمالىس كەزەڭىن قوسپاعاندا 10 اي بويى تولەنەدى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
گرانتقا ۇمىتكەرلەردىڭ ءتىزىمىن باعدارلاماعا قاتىساتىن جوعارى وقۋ ورنى نەمەسە ونىڭ فيليالى قالىپتاستىرادى. ىرىكتەۋگە ۇ ب ت تاپسىرىپ، وقۋعا ءتۇسۋ ءۇشىن بەلگىلەنگەن ەڭ تومەنگى ءوتۋ بالىن جيناعان تالاپكەرلەر قاتىسا الادى. شىعارماشىلىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى بويىنشا شىعارماشىلىق ەمتيحان ناتيجەلەرى دە ەسەپكە الىنادى.
ۇمىتكەرلەر ءتىزىمى جوعارى وقۋ ورنىنىڭ كونكۋرستىق كوميسسياسى وتىرىسىنىڭ حاتتاماسىمەن راسىمدەلەدى.
باعدارلاماعا قاتىساتىن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءتىزىمى، ءار ج و و- عا بولىنگەن گرانت سانى جانە ولاردى بەرۋ ءتارتىبى «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان.