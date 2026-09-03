قازاقستان حالقى بانكتەرگە 50 تريلليون تەڭگەگە جۋىق اقشا جينادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا دەپوزيتتەر كولەمى ارتىپ كەلەدى. 2026-جىلعى 1-تامىزداعى جاعداي بويىنشا زاڭدى جانە جەكە تۇلعالاردىڭ بانكتەردەگى دەپوزيتتەرى ءبىر ايدا ءوسىپ، جالپى كولەمى 50 تريلليون تەڭگەگە جۋىقتادى.
قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتەگىنىڭ مالىمەتىنشە، زاڭدى تۇلعالاردىڭ دەپوزيتتەرى ءبىر ايدا 1,8 پايىز ءوسىپ، 22,5 تريلليون تەڭگەگە، ال جەكە تۇلعالاردىڭ دەپوزيتتەرى 1,3 پايىز ارتىپ، 28,4 تريلليون تەڭگەگە جەتتى.
ۇلتتىق ۆاليۋتاداعى دەپوزيتتەر كولەمى دە ۇلعايعان. ءبىر ايدا تەڭگەدەگى دەپوزيتتەر 2,3 پايىز ءوسىپ، 41,2 تريلليون تەڭگە بولدى. ال شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى دەپوزيتتەر 1,5 پايىز ازايىپ، 9,7 تريلليون تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى. اگەنتتىك مۇنى، باسقا فاكتورلارمەن قاتار، تەڭگەنىڭ ا ق ش دوللارىنا قاتىستى 1,5 پايىزعا نىعايۋى اياسىنداعى قايتا باعالاۋمەن تۇسىندىرەدى.
وسىنىڭ ناتيجەسىندە دەپوزيتتەردىڭ دوللارلانۋ دەڭگەيى دە تومەندەدى. 2026-جىلعى 1-تامىزدا بۇل كورسەتكىش 19,1 پايىز بولدى. ماۋسىم ايىندا دوللارلانۋ دەڭگەيى - 19,7 پايىز.
سونىمەن قاتار بانكتەردەگى دەپوزيتتەر بويىنشا سىياقى مولشەرلەمەلەرى دە وزگەرگەن. بانكتىك ەمەس زاڭدى تۇلعالاردىڭ تەڭگەدەگى مەرزىمدى دەپوزيتتەرى بويىنشا ورتاشا ولشەنگەن مولشەرلەمە شىلدەدە 15,9 پايىز بولدى. ماۋسىمدا بۇل كورسەتكىش 16,2 پايىز ەدى.
- ال جەكە تۇلعالاردىڭ دەپوزيتتەرى بويىنشا مولشەرلەمە وزگەرمەي، 14,7 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالدى. بانكتەردىڭ مەنشىكتى كاپيتالى دا وسكەن. شىلدەدە ول 1,9 پايىز ارتىپ، 11,4 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. جىل باسىنان بەرى بانكتەردىڭ كاپيتالى 7,6 پايىزعا ۇلعايعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2026-جىلدىڭ باسىنان بەرى بانكتەردىڭ تازا پايداسى 1,396 تريلليون تەڭگە بولدى. دەگەنمەن بۇل بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 14,9 پايىز از.
1-تامىزداعى جاعداي بويىنشا بانك اكتيۆتەرىنىڭ رەنتابەلدىلىگى (ROA) 3,5 پايىز، ال كاپيتالدىڭ رەنتابەلدىلىگى (ROE) 23,2 پايىز بولدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەل حالقىنىڭ بانكتەرگە قارىزى 26 تريلليون تەڭگەدەن اسقانىن جازعانبىز.