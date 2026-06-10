قازاقستان شەتەلدىك اۆياوتىنعا تاۋەلدى مە - مينيسترلىك جاۋابى
استانا. KAZINFORM - اۋە كومپانيالارىنىڭ وتىنعا دەگەن قاجەتتىلىگى تولىق قامتاماسىز ەتىلگەنىنە قاراماستان، قازاقستان اۆياوتىندى ءتورت ەلدەن يمپورتتاۋدى جالعاستىرىپ وتىر.
Kazinform ءتىلشىسى بۇل جەتكىزىلىمدەر قالاي جۇزەگە اسىرىلاتىنىن جانە ولاردىڭ نە ءۇشىن قاجەت ەكەنىن انىقتاپ كوردى.
تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋى كەزىندە ورمۋز بۇعازى ارقىلى مۇناي جەتكىزۋدەگى ىركىلىستەر اياسىندا ءبىرقاتار شەتەلدىك اۋە كومپانيالارى رەيستەر سانىن قىسقارتىپ، وتىندى ۇنەمدەۋ شارالارىن قولعا الدى. وسىنداي جاعدايدا قازاقستان ازاماتتىق اۆياتسيانى اۆياوتىنمەن قالاي قامتاماسىز ەتىپ وتىرعانىن ءبىلۋ ءۇشىن Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەداكتسياسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە ساۋال جولدادى.
ۆەدومستۆونىڭ جاۋابىنا سايكەس، قازاقستاندىق مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى جىل سايىن شامامەن 750 مىڭ توننا اۆياتسيالىق وتىن وندىرەدى. بۇل كولەم ىشكى نارىقتىڭ سۇرانىسىن تولىق جابادى.
ءوندىرىستىڭ ەڭ ۇلكەن ۇلەسى جىلىنا 315 مىڭ توننا شىعاراتىن شىمكەنت مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا تيەسىلى.
اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى جىلىنا 215 مىڭ توننا، ال پاۆلودار مۇناي-حيميا زاۋىتى 220 مىڭ توننا اۆياوتىن وندىرەدى.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ءوندىرىس كولەمى بەنزين مەن ديزەل وتىنىنا دەگەن نارىق سۇرانىسىنا بايلانىستى وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- اۆياوتىن ءوندىرىسى حالىققا، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وندىرۋشىلەرگە، جولاۋشىلار اۆتوبۋستارى مەن پويىزدارىنا، ازىق- تۇلىك، استىق جانە قۇرىلىس ماتەريالدارىن تاسىمالدايتىن جۇك پويىزدارىنا قاجەتتى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ءارى سۇرانىسقا يە ا ي-92 جانە ودان جوعارى ماركالى اۆتوبەنزيندەر مەن ديزەل وتىنىنا دەگەن قاجەتتىلىككە قاراي دا تۇزەتىلۋى مۇمكىن. اۆتوبەنزيندەر، اۆياتسيالىق وتىن جانە ديزەل وتىنى ءوزارا بايلانىستى مۇناي فراكسيالارى بولعاندىقتان، ءبىر ءونىم ءتۇرىنىڭ ءوندىرىسىن ارتتىرۋ ەكىنشىسىنىڭ كولەمىن ازايتادى،-دەلىنگەن مينيسترلىك جاۋابىندا.
قازاقستان نە ءۇشىن اۆياوتىندى يمپورتتايدى؟
ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلى اۆياوتىنعا دەگەن جالپى قاجەتتىلىك 1,2 ميلليون تونناعا باعالانىپ وتىر. ونىڭ ىشىندە شامامەن 680 مىڭ تونناسى ىشكى نارىققا قاجەت بولسا، تاعى 520 مىڭ تونناسى ترانزيتتىك جانە جۇك اۋە تاسىمالدارىنا قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن قاجەت.
قازاقستاندىق مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى وتاندىق ازاماتتىق اۆياتسيانىڭ قاجەتتىلىگىن تولىق قامتاماسىز ەتەتىندىكتەن، قوسىمشا يمپورت نەگىزىنەن استانا مەن الماتى اۋەجايلارى ارقىلى وتەتىن حالىقارالىق ترانزيتتىك رەيستەرگە قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن قاجەت.
جالپى العاندا، اۆياتسيالىق وتىن رەسەيدەن، بەلارۋستەن، قىتايدان جانە تۇرىكمەنستاننان يمپورتتالادى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم اياسىندا جىل سايىن ينديكاتيۆتىك بالانسقا قول قويىلادى. وندا 300 مىڭ توننا كولەمىندە اۆياوتىن يمپورتتاۋ كوزدەلگەن. قاجەت بولعان جاعدايدا بۇل كولەمدى 500 مىڭ تونناعا دەيىن ارتتىرۋعا بولادى،- دەپ حابارلادى مينيسترلىك.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىنشە، 2025 -جىلعى جەلتوقساننان بەرى الماتى اۋەجايى ماڭىنداعى جەكە تەرمينالعا قىتايدان 1230 توننا Jet-3 اۆياوتىنى جەتكىزىلگەن.
ۆەدومستۆو سونداي-اق اۆياوتىن يمپورتىنا قوسىلعان قۇن سالىعىنىڭ (ق ق س) الىنىپ تاستالۋى جانە ءۇشىنشى ەلدەردەن اكەلىنەتىن اۆياوتىنعا قاتىستى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا بەكىتكەن نولدىك كەدەندىك باج مولشەرلەمەسى جەتكىزىلىمدەردى ىنتالاندىرعانىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى تۋىنداعان ەنەرگەتيكالىق داعدارىس اياسىندا Lufthansa اۋە كومپانياسى 2026-جىلدىڭ ماۋسىم-قازان ايلارى ارالىعىندا شامامەن 20 مىڭ رەيستى توقتاتۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى حابارلانعان بولاتىن.