قازاقستان شەتەلدەگى قانداي ءىرى ساۋدا جەلىلەرىمەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - كەيىنگى بەس جىلدا جوعارى وڭدەلگەن ءونىم ەكسپورتى 2,5 ەسەگە ءوستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ءمالىم ەتتى.
- قارجىلىق قولداۋ شارالارى كەڭەيىپ كەلەدى. ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا عانا ەكسپورتتىق-كرەديتتىك اگەنتتىكتىڭ ساقتاندىرۋ قولداۋىنىڭ كولەمى 400 ميلليارد تەڭگەدەن استى. جىل سوڭىنا دەيىن ول 1,2 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايتىلادى. جىل سايىن شامامەن 6 ميلليارد تەڭگە ەكسپورتتاۋشىلاردىڭ لوگيستيكالىق شىعىندارىن وتەۋگە باعىتتالادى. ناتيجەسىندە، ەكسپورت قۇرىلىمى وزگەرىپ كەلەدى. سوڭعى بەس جىلدا جوعارى وڭدەلگەن ءونىم ەكسپورتى 2,5 ەسەگە ءوسىپ، 11,1 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى. ونىڭ شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورت قۇرىلىمىنداعى ۇلەسى 38,8 پايىزعا جەتتى، - ا. شاققاليەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلەسى كەزەڭ - دايىن ءونىمدى سىرتقى نارىققا ىلگەرىلەتۋ. ول ءۇشىن وتاندىق ءونىمدى Lulu Hypermarket, Carrefour، Gross, Panda, Spinneys جانە تاعى باسقا ءىرى شەتەلدىك ساۋدا جەلىلەرىنىڭ سورەلەرىنە ورنالاستىرۋ جونىندەگى جاڭا قولداۋ شاراسى پىسىقتالىپ جاتىر.
- مينيسترلىكتىڭ ستراتەگيالىق مىندەتى - قازاقستاندىق تاۋارلاردىڭ ىشكى نارىقتا نىعايتىپ، ولاردىڭ سىرتقى نارىقتارعا شىعۋىنا جانە جوعارى قوسىلعان قۇنى بار ءونىم ءوندىرىسىنىڭ وسۋىنە جاعداي جاساۋ. ساۋدا ساياساتى مەن مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى بۇدان ءارى دە وتاندىق ءوندىرىستى دامىتۋعا باعىتتالادى، - دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، جارتى جىلدا ىشكى تاۋار اينالىمىنىڭ كولەمى 36,2 تريلليون تەڭگە بولدى.