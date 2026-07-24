قازاقستان ش ى ۇ-نى جاڭا قاۋىپ-قاتەرلەرگە بەيىمدەۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىنا قاتىستى، دەپ حابارلايدى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
دەلەگاتسيا باسشىلارى قازىرگى حالىقارالىق احۋال جاعدايىندا ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ سىرتقى ساياسي ۇيلەستىرۋىن ودان ءارى تەرەڭدەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا پىكىر الماستى، سونداي-اق 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەكتە بىشكەك قالاسىندا وتەتىن الداعى ش ى ۇ سامميتىنە دايىندىق بارىسىن تالقىلادى.
ە. كوشەربايەۆ ءوز سوزىندە وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ مەن كوپسالالى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋداعى ش ى ۇ-نىڭ ەرەكشە ءرولىن اتاپ ءوتىپ، قازاقستاننىڭ ۇيىم قىزمەتىن قولداۋدى وزگەرىسسىز جالعاستىراتىنىن راستادى.
قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسى ش ى ۇ-نى ودان ءارى جەتىلدىرۋ جانە ونىڭ ينستيتۋتتارىن قازىرگى زامانعى سىن- قاتەرلەر مەن قاۋىپتەرگە بەيىمدەۋ قاجەتتىلىگىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.
ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حالىقارالىق احۋالدىڭ قارقىندى وزگەرۋى جاعدايىندا جاھاندىق ەكونوميكانىڭ ورنىقتىلىعى مەن حالىقارالىق ساۋدانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى ەرەكشە وزەكتى بولىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- اسكەري سيپاتقا ۇلاسىپ وتىرعان گەوساياسي تۇراقسىزدىق ساۋدا قاتىناستارىنىڭ ورنىقتىلىعىنا ەلەۋلى اسەر ەتىپ وتىر. بۇگىندە جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى، ونىڭ ىشىندە قازاقستان ءۇشىن دە، بارعان سايىن وزەكتى بولا تۇسۋدە. بۇعان ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمعا جانە قازاقستان مۇنايىن تاسىمالداۋ ءۇشىن جالعا الىنعان تانكەرلەرگە بەلگىسىز ۇشقىشسىز جۇيەلەردىڭ شابۋىلدارى دالەل. وسىنداي جاعدايدا ساۋدا باعىتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ماڭىزى ارتا تۇسەدى، - دەدى ە. كوشەربايەۆ.
بۇعان دەيىن مالىمدەلگەندەي، قازاقستان زاڭدى حالىقارالىق ساۋدانى، جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق نارىقتاردى جانە حالىقارالىق كولىك- لوگيستيكالىق جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن تۇراقسىزداندىرۋعا باعىتتالعان كەز كەلگەن ارەكەتتەردى مۇلدەم جول بەرۋگە بولمايتىن ءىس-ارەكەت رەتىندە قاراستىرادى.
ق ر ءمينيسترى ىنتىماقتاستىقتىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە كليماتتىڭ وزگەرۋىنە بەيىمدەلۋ جانە سۋ رەسۋرستارىن ۇتىمدى پايدالانۋ سالالارىنداعى بىرلەسكەن جۇمىستى جانداندىرۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. وسىعان بايلانىستى قازاقستان بۇۇ اياسىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن جانە ش ى ۇ-نىڭ سۋ پروبلەمالارىن تالداۋ ورتالىعىن قۇرۋ جونىندەگى باستامالارعا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ قولداۋ بىلدىرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا ش ى ۇ-نىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان نەگىزگى قۇجاتتاردىڭ جوبالارى، ونىڭ ىشىندە ش ى ۇ-نىڭ 25 جىلدىعىنا ارنالعان بىشكەك دەكلاراتسياسى ماقۇلداندى.
ءىس-شارا اياسىندا ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆپەن ۇجىمدىق كەزدەسۋى ءوتتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ش ى ۇ شەڭبەرىندەگى كوپسالالى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋدىڭ، سونداي-اق ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەر حالىقتارىنىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن باستامالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعى اتالىپ ءوتتى.
ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ە. كوشەربايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ش ى ۇ-عا ءتوراعالىعىن ودان ءارى قولداۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىرىپ، قازاقستاننىڭ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەرمەن ءوزارا ءتيىمدى ءارى سىندارلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا بەيىلدىگىن راستادى.
وسىعان دەيىن قازاقستان ش ى ۇ ەلدەرى اراسىندا مادەنيەت سالاسىن سيفرلىق باعىتتا دامىتۋدى ۇسىنعان بولاتىن.