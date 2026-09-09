قازاقستان مەن ءۇندىستان 122 ميلليون دوللارلىق ەكى كەلىسىمگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM- چەنناي قالاسىندا وتكەن قازاقستان-ءۇندىستان ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالار جونىندەگى بيزنەس-فورۋمىندا جالپى قۇنى 122 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن ەكى نەگىزدەمەلىك كەلىسىمگە قول قويىلدى، دەپ حابارلايدى ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەلىسىمدەردىڭ ءبىرى قازاقستاندا Sonalika/Solis تراكتورلارىن قۇراستىرۋ مەن ءوندىرىسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن جەرگىلىكتەندىرۋگە باعىتتالعان. قۇجات «SPBKM» ج ش س مەن International Tractors Limited كومپانياسى اراسىندا جاسالدى. جوبا اياسىندا تراكتورلار مەن اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن جەتكىزۋ، قۇراستىرۋ، ءوندىرىستى جەرگىلىكتەندىرۋ، تاراتۋ جانە كەيىنگى سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋ ماسەلەلەرى قامتىلادى. كەلىسىمنىڭ قۇنى - 120 ميلليون ا ق ش دوللارى.
تاعى ءبىر كەلىسىم «SP BKM» ج ش س مەن Big Bang Boom Solutions Private Limited كومپانياسى اراسىندا قورعانىس تەحنولوگيالارى، ىشكى قاۋىپسىزدىك جانە قوسارلى ماقساتتاعى شەشىمدەر سالاسىندا جاسالدى. تاراپتار قازاقستاندا ءوزارا ءتيىمدى جوبالاردى بىرلەسىپ انىقتاپ، باعالاپ، ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرادى.
قازاقستاندىق دەلەگاتسيانى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى ايدار ابىلدابەكوۆ باستاپ باردى. ساپار اياسىندا ول تاميلناد شتاتىنىڭ ساۋدا، ونەركاسىپ جانە ينۆەستيتسيالاردى ىلگەرىلەتۋ ءمينيسترى سەلۆي س. كيرتانامەن جانە International Tractors Limited كومپانياسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى راحۋل ميتتالمەن كەزدەستى.
بيزنەس- فورۋمعا قازاقستان تاراپىنان 110 نان استام وكىل قاتىستى. ولاردىڭ قاتارىندا ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن 65 كە جۋىق كومپانيا بار.
ولار ماشينا جاساۋ، اگروونەركاسىپ، تاماق ونەركاسىبى، فارماتسيەۆتيكا، دەنساۋلىق ساقتاۋ، قۇرىلىس، مۇناي-گاز، جەڭىل ونەركاسىپ، IT جانە لوگيستيكا سالالارىن تانىستىردى.
كەزدەسۋلەردىڭ نەگىزگى ماقساتى - قازاقستاندىق جانە ءۇندىستاندىق كومپانيالار اراسىنداعى تىكەلەي بايلانىستى كۇشەيتىپ، ساۋدا كولەمىن ارتتىرۋ، ينۆەستيتسيا تارتۋ جانە بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە قوسۋ.
فورۋمدا وڭىرلەر اراسىنداعى بايلانىستى دامىتۋعا دا باسىمدىق بەرىلدى. اقمولا، اتىراۋ، ماڭعىستاۋ جانە تۇركىستان وبلىستارىنىڭ، سونداي- اق شىمكەنت قالاسىنىڭ وكىلدەرى ءوز وڭىرلەرىنىڭ ەكسپورتتىق جانە ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرىن تانىستىرىپ، ءۇندىستاندىق كومپانيالارمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە دايىن جوبالارىن ۇسىندى.
- قازاقستان ۇندىستانمەن ساۋدا- ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ۇلكەن ءمان بەرەدى. ءبىزدىڭ قارىم-قاتىناستارىمىزدىڭ الەۋەتىن تولىق پايدالانۋ ءۇشىن وڭىرلەر مەن بيزنەس وكىلدەرىنىڭ اراسىنداعى بايلانىستى كۇشەيتۋ قاجەت. سوندىقتان قازاقستان وڭىرلەرى مەن ءۇندىستان شتاتتارى اراسىنداعى تىكەلەي ارىپتەستىكتى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ وتىرمىز، - دەدى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى ايدار ابىلدابەكوۆ.
ءۇندىستان-قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك ازياداعى ماڭىزدى ساۋدا-ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى. 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتى جىلدىعىندا ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 315,4 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
قازاقستان ءۇندىستانعا ەكسپورت كولەمىن ۇلعايتىپ، جەتكىزىلەتىن تاۋار تۇرلەرىن كوبەيتۋدى كوزدەپ وتىر. قازىرگى تاڭدا ەكسپورتتى شامامەن 313 ميلليون ا ق ش دوللارىنا ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن 95 كە جۋىق تاۋار پوزيتسياسى انىقتالدى. ولاردىڭ قاتارىندا مەتاللۋرگيا، حيميا، تاماق ونەركاسىبى، قۇرىلىس جانە ماشينا جاساۋ ونىمدەرى بار.
كەزدەسۋلەر بارىسىندا كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تا تالقىلاندى. قازاقستان ءۇندىستان تاۋارلارىن ءوز اۋماعى ارقىلى ورتالىق ازيا، قىتاي جانە ەۋروپا نارىقتارىنا جەتكىزۋدى كەڭەيتۋگە مۇددەلى.
بۇدان بولەك، اگروونەركاسىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وڭدەۋ، ماڭىزدى مينەرالدار، ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا، فارماتسيەۆتيكا، تسيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت، IT جانە ەنەرگەتيكا سالالارى بىرلەسكەن جوبالار ءۇشىن پەرسپەكتيۆالى باعىتتار رەتىندە قاراستىرىلدى.
قازاقستان ءۇندىستاندىق ينۆەستيتسيالار مەن تەحنولوگيالاردى تارتىپ، ەلدە جوعارى قوسىلعان قۇنى بار وندىرىستەردى دامىتۋعا جانە ونىمدەردى جەرگىلىكتەندىرۋگە مۇددەلى. وسى ماقساتتا ءۇندىستاندىق كومپانيالارعا قازاقستانداعى ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردا ءوندىرىس اشۋ مۇمكىندىكتەرى تانىستىرىلدى. قازىر ەلىمىزدىڭ 14 وڭىرىندە 17 ارنايى ەكونوميكالىق ايماق جۇمىس ىستەيدى. ولار ينۆەستورلارعا دايىن ينفراقۇرىلىممەن قاتار، سالىقتىق جانە كەدەندىك جەڭىلدىكتەر ۇسىنادى.
جۇمىس ساپارى بارىسىندا قازاقستاندىق دەلەگاتسيا چەننايداعى ءبىرقاتار ونەركاسىپتىك جانە يننوۆاتسيالىق كاسىپورىندارعا باردى.
ولاردىڭ قاتارىندا جۇك، جولاۋشىلار، قۇرىلىس، تاۋ-كەن جانە ارنايى تەحنيكاعا ارنالعان اۆتوماتتى ترانسميسسيالار وندىرەتىن Allison Transmission India Private Limited جانە ءدارى-دارمەك ءوندىرۋ مەن جەتكىزۋگە ماماندانعان Caplin Point Laboratories Limited فارماتسيەۆتيكالىق كومپانياسى بار.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن ءۇندىستان قۇقىق قورعاۋ سالاسىنا قوس ديپلومدى ماماندار دايارلايتىنى تۋرالى جازدىق.