قازاقستان ءۇشىن جاڭا كونتەينەرلىك كەمەلەردىڭ قۇرىلىسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - باكۋ كەمە جاساۋ زاۋىتىندا قازاقستان ءۇشىن سالىناتىن سىيىمدىلىعى 780 TEU بولاتىن العاشقى مامانداندىرىلعان كونتەينەرلىك كەمەنىڭ كيلىن قالاۋ ءراسىمى ءوتتى.
بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگى حابارلادى.
جوبا Abu Dhabi Ports Group كومپانياسىمەن ىنتىماقتاستىق اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ءىس-شاراعا قازاقستان كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى جانىبەك تايجانوۆ قاتىستى.
جوبا «قازمورترانسفلوت» ۇلتتىق تەڭىز كەمە قاتىناسى كومپانياسى مەن Abu Dhabi Ports اراسىنداعى سەرىكتەستىك شەڭبەرىندە ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن كاسپي تەڭىزىندە كونتەينەرلىك جۇكتەردى تاسىمالداۋعا ارنالعان ەكى زاماناۋي كونتەينەرلىك كەمەنى سالۋ جوسپارلانعان. جاڭا كەمەلەر قازاقستاننىڭ كونتەينەرلىك جۇكتەردى تەڭىز ارقىلى تاسىمالداۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتىپ، تاسىمالداردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ترانسكاسپيي حالىقارالىق كولىك باعىتى (ورتا ءدالىز) بويىنداعى ەلىمىزدىڭ پوزيتسياسىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي-اق ءىس-شارا بارىسىندا «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق مەن باكۋ كەمە جاساۋ زاۋىتىنىڭ بىرلەسكەن جوبالارى تالقىلاندى.
ەكى قۇرعاق جۇك كەمەسىن سالۋ جونىندەگى كەلىسىمشارتقا قول قويىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا كەمەلەردىڭ ديزاينى پىسىقتالىپ جاتىر. ولاردى تاپسىرۋ 2028-جىلعا جوسپارلانعان. وتاندىق ساۋدا فلوتىن دامىتۋ قازاقستاننىڭ كولىك ساياساتىنىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى.
بيىلعى ءساۋىر ايىندا «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق التى كەمەنىڭ، ونىڭ ىشىندە ەكى كونتەينەرلىك كەمەنىڭ قۇرىلىسىن سالۋ تۋرالى كەلىسىم جاساستى. بۇل كەمەلەر باكۋ كەمە جاساۋ زاۋىتىندا قۇراستىرىلادى.
اتالعان جوبالاردى ىسكە اسىرۋ كاسپي ءوڭىرىنىڭ كولىك-لوگيستيكالىق الەۋەتىن ودان ءارى ارتتىرۋعا، جۇك تاسىمالى كولەمىن ۇلعايتۋعا جانە قازاقستاننىڭ ازيا مەن ەۋروپانى بايلانىستىراتىن ماڭىزدى ترانزيتتىك حاب رەتىندەگى ءرولىن كۇشەيتۋگە ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، «قىتاي - قازاقستان - وزبەكستان - اۋعانستان» باعىتىنداعى العاشقى كونتەينەرلىك پويىز جولعا شىقتى.