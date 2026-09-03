ۇ ە م قازاقستان بيزنەسى ءۇشىن ەڭ پروبلەمالى بەس سالانى اتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2022-جىلدان بەرى بيزنەستىڭ پروبلەمالىق ماسەلەلەرىن شەشۋ اياسىندا 631 دەن استام ماسەلە قارالدى. ونىڭ 300 دەن استامى بويىنشا ناقتى شەشىم قابىلدانعان. بۇل تۋرالى ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى حابارلادى.
- 2022-جىلدان باستاپ بيزنەستىڭ پروبلەمالىق ماسەلەلەرىن شەشۋ اياسىندا 631 دەن استام ماسەلە قارالدى. ونىڭ ىشىندە 300 دەن اسا ماسەلە بويىنشا ناقتى شەشىمدەر قابىلدانىپ، ىسكە اسىرىلدى، - دەلىنگەن Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا جۇمىس توپتارى 24 وتىرىس وتكىزىپ، «اتامەكەن» ۇ ك پ كوتەرگەن 180 نەن استام ماسەلە مەن ۇسىنىستى قاراعان.
- بۇگىنگى تاڭدا جۇمىس توپتارى 24 وتىرىس وتكىزىپ، جەر پايدالانۋ، تەمىرجول كولىگى، ەكولوگيا، ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك، وڭدەۋ ونەركاسىبى، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ساۋدا قىزمەتى، بايلانىس، كوممۋنيكاتسيا جانە مەملەكەتتىك- جەكەشەلىك ارىپتەستىك سالالارىنداعى بيزنەستىڭ پروبلەمالىق ماسەلەلەرى بويىنشا «اتامەكەن» ۇ ك پ- نىڭ 180 نەن استام ماسەلەسى مەن ۇسىنىسىن قارادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.
سونىمەن قاتار مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، قارالعان ماسەلەلەردىڭ باسىم بولىگى ونەركاسىپكە قاتىستى. ونىڭ ۇلەسى 21,6 پايىز بولدى.
اگروونەركاسىپتىك كەشەن ماسەلەلەرى - 14,8 پايىز، ساۋدا - 7,6 پايىز، سالىق سالۋ - 4,7 پايىز، ەنەرگەتيكا - 4 پايىزدى قۇرادى.
- ولاردىڭ ءبىر بولىگى ۆەدومستۆوارالىق كەلىسۋدى، نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق وزگەرىستەردى نەمەسە كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىرۋدى تالاپ ەتەدى. ۇكىمەت بيزنەستىڭ كوتەرگەن ماسەلەلەرىن جۇيەلى تۇردە پىسىقتاپ، ولاردى شەشۋ بويىنشا جۇمىستى تۇراقتى نەگىزدە جالعاستىرىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا شاعىن بيزنەستى سۋبسيديالاۋ شارتتارى وزگەرەتىنىن جازعانبىز.