KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان بيىل قانشا توننا مۇناي ءوندىرۋدى جوسپارلاپ وتىر

    استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى ەلىمىزدە مۇناي ءوندىرۋ كولەمى 45,7 ميلليون توننانى قۇرادى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 91,6 پايىزعا تەڭ.

    29 маусымда әлемдік нарықтағы мұнай бағасы қандай
    Фото: Pexels

    بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ مالىمدەدى.

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن ارتتىرۋ ماقساتىندا قازىرگى ۋاقىتتا ءىرى جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلارمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    - قاشاعان كەن ورنىندا بۇعان دەيىن قىسقارعان ءوندىرىس كولەمىنىڭ ورنىن تولتىرۋ ءۇشىن جوسپارلى-الدىن الۋ جوندەۋ جۇمىستارى كەيىنگە شەگەرىلدى. بۇل 2 ميلليون تونناعا دەيىن مۇناي وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى،-دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.

    ءمينيستردىڭ سوزىنشە، بيىل مۇناي ءوندىرۋ بويىنشا جالپى شىعىن كولەمى 4,9 ميلليون توننادان 3,3 ميلليون تونناعا دەيىن قىسقارتىلعان.

    - جالپى، وسى جىلى مۇناي ءوندىرۋ كولەمى 98 ميلليون توننا بولادى دەپ بولجانىپ وتىر. ال التى ايداعى كورسەتكىش 8,98 ميلليون توننانى قۇراپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندەگى كورسەتكىشتىڭ 97,9 پايىزىن كورسەتتى،-دەدى ول.

    ايتا كەتەيىك، مۇناي باعاسى ءبىر اپتادا %10 دان استام ءوستى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور