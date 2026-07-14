قازاقستان بيىل قانشا توننا مۇناي ءوندىرۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى ەلىمىزدە مۇناي ءوندىرۋ كولەمى 45,7 ميلليون توننانى قۇرادى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 91,6 پايىزعا تەڭ.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن ارتتىرۋ ماقساتىندا قازىرگى ۋاقىتتا ءىرى جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلارمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- قاشاعان كەن ورنىندا بۇعان دەيىن قىسقارعان ءوندىرىس كولەمىنىڭ ورنىن تولتىرۋ ءۇشىن جوسپارلى-الدىن الۋ جوندەۋ جۇمىستارى كەيىنگە شەگەرىلدى. بۇل 2 ميلليون تونناعا دەيىن مۇناي وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى،-دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، بيىل مۇناي ءوندىرۋ بويىنشا جالپى شىعىن كولەمى 4,9 ميلليون توننادان 3,3 ميلليون تونناعا دەيىن قىسقارتىلعان.
- جالپى، وسى جىلى مۇناي ءوندىرۋ كولەمى 98 ميلليون توننا بولادى دەپ بولجانىپ وتىر. ال التى ايداعى كورسەتكىش 8,98 ميلليون توننانى قۇراپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندەگى كورسەتكىشتىڭ 97,9 پايىزىن كورسەتتى،-دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، مۇناي باعاسى ءبىر اپتادا %10 دان استام ءوستى.