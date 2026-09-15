قازاقستان بەيجىڭدەگى شياڭشان قاۋىپسىزدىك فورۋمىنا قاتىسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - سەيسەنبى كۇنى قىتاي استاناسىندا 100 گە جۋىق ەل، ءوڭىر مەن حالىقارالىق ۇيىمنىڭ وكىلدەرى قاتىساتىن XIII شياڭشان قاۋىپسىزدىك فورۋمى جۇمىسىن باستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ق ح ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى جيان بيننىڭ ايتۋىنشا، ءۇش كۇندىك فورۋمعا قورعانىس مينيسترلەرى مەن باس شتاب باستىقتارى دارەجەسىندەگى 60 تان استام وكىل قاتىسىپ وتىر.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ استاناسى بەيجىڭدە ءوتىپ جاتقان حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك شاراسىنا كەلدى.
بيىل فورۋم «تۇراقتىلىق ماسەلەلەرى بويىنشا ورتاق ۇستانىمدى نىعايتىپ، قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى باسقارۋدى بىرلەسىپ دامىتۋ» تاقىرىبىمەن ءوتىپ جاتىر. باعدارلامادا ءتورت پلەنارلىق وتىرىس، سەگىز پاراللەل سەسسيا جانە جابىق سەمينارلار قاراستىرىلعان.
ءار ەلدەن جينالعان ساراپشىلار فورۋمنىڭ العاشقى كۇنىندە الەمدىك ءتارتىپتىڭ كوپپوليارلى سيپاتىن قالىپتاستىرۋ، جاھاندىق باسقارۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ، وڭىرلىك قاقتىعىستاردى رەتتەۋ جانە كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە نازار اۋدارىلدى.
ايتا كەتەيىك، بيىل شياڭشان فورۋمىنىڭ قۇرىلعانىنا 20 جىل تولىپ وتىر. 2006-جىلى نەگىزى قالانعان فورۋم سودان بەرى قاۋىپسىزدىك پەن قورعانىس ماسەلەلەرىن تالقىلايتىن جاھاندىق ديالوگتىڭ ماڭىزدى الاڭىنا اينالدى.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ 2026-جىلى قورعانىس شىعىندارىن 7 پايىزعا ارتتىراتىنى حابارلانعان بولاتىن.