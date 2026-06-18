قازاقستان بەيجىڭدە Beijing International Book Fair كورمەسىنە قاتىسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان بەيجىڭ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەمدەگى ەڭ ءىرى كىتاپ كورمەلەرىنىڭ ءبىرى - Beijing International Book Fair كورمەسىنە قاتىسىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
بيىل ەلىمىز اتالعان حالىقارالىق الاڭدا ارنايى ۇلتتىق ستەندىن ۇسىندى.
كورمەگە قازاقستاننىڭ ۇلتتىق مەملەكەتتىك كىتاپ پالاتاسى مەن ۇلتتىق كىتاپحاناسىنىڭ، سونداي-اق ەلىمىزدىڭ جەتەكشى باسپالارىنىڭ وكىلدەرى قاتىسىپ جاتىر.
ۇلتتىق ستەندتە شەتەلدىك وقىرمانداردى قازاق ادەبيەتىمەن، قازاقستاننىڭ تاريحى جانە مادەنيەتىمەن تانىستىراتىن 100 گە جۋىق وتاندىق باسىلىم ۇسىنىلعان.
Beijing International Book Fair- گە الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن باسپاگەرلەر، قالامگەرلەر، اۋدارماشىلار جانە اۆتورلىق قۇقىق سالاسىنىڭ ماماندارى قاتىسىپ جاتىر. قازاقستاننىڭ كورمەگە قاتىسۋى وتاندىق ادەبيەتتى شەتەلدە كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا، جاڭا اۋدارما جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋعا جانە حالىقارالىق كاسىبي بايلانىستاردى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كورمە 21-ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى.
قازاقستاننىڭ تازى تۇقىمى World Dog Show 2026 كورمەسىندە جوعارى ناتيجە كورسەتكەنىن جازعان ەدىك.