قازاقستان بوكس قۇراماسى حالىقارالىق وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنا اتتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ۇلتتىق بوكس قۇراماسى كاليفورنيا شتاتىنىڭ لوس-اندجەلەس قالاسىنا جەتىپ، 2026-جىلعى ازيا ويىندارىنا دايىندىق شەڭبەرىندە كەزەكتى وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن باستايدى. بۇل تۋرالى Sports.kz سايتى جازدى.
بوكسشى سانجار تاشكەنباي Instagram پاراقشاسىندا لوس-اندجەلەس اۋەجايىنان جانە ۇشاق بورتىنان ۇلتتىق قۇرامانىڭ مۇشەلەرى - ايبەك جانە نۇربەك ورالباي باۋىرلارىمەن تۇسكەن سۋرەتتەرىن جاريالادى. سونداي-اق سپورتشىلاردىڭ لوس-اندجەلەستىڭ حالىقارالىق اۋەجايى (LAX) تەرمينالىندا تۇسكەنى دە كورىنىس تاپقان.
بۇعان دەيىن ا ق ش- قا ۇلتتىق قۇرامانىڭ ايەلدەر كومانداسى دا باس باپكەر ەلدوس سايداليننىڭ جەتەكشىلىگىمەن بارعان بولاتىن. ەكى قۇراما كاليفورنياداعى UCLA كامپۋسىندا ورنالاسىپ، ءبىر اي بويى دايىندىق جۇرگىزەدى.
بوكس تۋرنيرى XX جازعى ازيا ويىندارى اياسىندا جاپونيانىڭ ناگويا قالاسى مەن ايتي پرەفەكتۋراسىندا 19-قىركۇيەك پەن 4-قازان ارالىعىندا وتەدى. بۇل جارىس 2026-جىلى قازاقستان بوكسشىلارى ءۇشىن باستى دودا بولماق. ازيا ويىندارىنا دايىندىقتىڭ سوڭعى كەزەڭى جاپونيادا وتەتىن وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى بولادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى بۇعان دەيىن قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا وتكەن الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىن 5 التىن جانە 3 قولا مەدالمەن اياقتاعان بولاتىن.