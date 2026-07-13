قازاقستان بالۋاندارى يسپانياداعى گران-پريدە 24 مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بالۋاندار مادريدتە (يسپانيا) وتكەن گران-پري تۋرنيرىندە جۇلدەگەرلەر قاتارىنان كورىندى.
وتانداستارىمىز اتالعان حالىقارالىق تۋرنيردە كۇرەستەن 24 مەدال ەنشىلەدى.
ەركىن كۇرەس
داۋلەت ءامىرحانوۆ (57 كەلىگە دەيىن)، نۇرلىبەك بازاربايەۆ (61 كەلىگە دەيىن)، جانقوجا ابىلتايەۆ (70 كەلىگە دەيىن) التىن مەدال جەڭىپ الدى.
ەراسىل مۇحتار ۇلى (57 كەلىگە دەيىن)، مۇحامەد بالعاباي (61 كەلىگە دەيىن)، اكبار كۋربانوۆ (65 كەلىگە دەيىن)، شەرحان ءابىل (70 كەلىگە دەيىن) كۇمىس مەدالعا يە بولدى.
جانبولات قابيدەن (70 كەلىگە دەيىن)، تالاپ جولداسوۆ (70 كەلىگە دەيىن)، ارسەن قابدەن (74 كەلىگە دەيىن)، ناۋرىز احمەدحانوۆ (86 كەلىگە دەيىن) قولا جۇلدەگەر اتاندى.
گرەك-ريم كۇرەسى
ەدىگە تولەۋتايەۆ (55 كەلىگە دەيىن)، ءىلياس ءداۋىتوۆ (63 كەلىگە دەيىن) التىننان القا تاقتى.
ايبات راحيم (55 كەلىگە دەيىن)، جانبولات ساپاربەك (60 كەلىگە دەيىن)، دوسجان وتەپقاليەۆ (63 كەلىگە دەيىن)، دىنمۇحامەد وماروۆ (72 كەلىگە دەيىن)، ءالمىر تولەبايەۆ (82 كەلىگە دەيىن) كۇمىس جۇلدەگە يە بولدى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، ومار احون (60 كەلىگە دەيىن)، شىڭعىس قايرات (63 كەلىگە دەيىن)، نيكولاي حاپكو (72 كەلىگە دەيىن)، راسۋل ءجۇنىس (77 كەلىگە دەيىن)، سانجار سابيتوۆ (82 كەلىگە دەيىن)، ايانبەك يبرايەۆ (97 كەلىگە دەيىن) قولا مەدالمەن كۇپتەلدى.
ايتا كەتەيىك، اقمارال ەرەكەشيەۆا يتالياداعى الەم كۋبوگى كەزەڭىندە ۇزدىك وندىققا ەندى.
سونيا جيەنبايەۆا الەمدىك رەيتينگىدە 26 ساتىعا جوعارىلادى.