قازاقستان بالۋاندارى ۆەنگرياداعى رەيتينگتىك تۋرنيردە التى مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - بۋداپەشتتە (ۆەنگريا) كۇرەس تۇرلەرىنەن رەيتينگتىك تۋرنير باستالدى.
جارىستىڭ العاشقى كۇنى ەركىن كۇرەستەن التى سالماق دارەجەسىندە جۇلدەلەر ساراپقا سالىندى. ناتيجەسىندە قازاقستان قۇراماسىنىڭ بالۋاندارى التى مەدال جەڭىپ الدى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، 61 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە ونەر كورسەتكەن اسىل ايتاقىن فينالدا تۇركيا وكىلى تولگا وزبەكتى جەڭىپ، التىن مەدال يەلەندى. وسى سالماقتا ادىلەت المۇحامەدوۆ قولا جۇلدەگە قول جەتكىزدى.
74 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا نۇرقوجا قايپانوۆ فينالعا دەيىن جەتتى. الايدا شەشۋشى بەلدەسۋدە قىتاي بالۋانى فەن لۋعا ەسە جىبەرىپ، كۇمىس جۇلدەنى قاناعات تۇتتى.
قولا مەدالدى نۇردانات ايتانوۆ، مەيرامبەك قارتباي (57 كەلىگە دەيىن) جانە ناچىن كۋۋلار (65 كەلىگە دەيىن) ەنشىلەدى.
بۇگىن، 16-شىلدەدە، بوزكىلەمگە ەركىن كۇرەستەن 79، 92، 97 جانە 125 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەلەرىندەگى بالۋاندار شىعادى. سونىمەن قاتار ايەلدەر كۇرەسىنىڭ وكىلدەرى دە جارىستى باستايدى.