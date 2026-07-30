قازاقستان مەن ب ا ءا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جاڭا جوبالارمەن نىعايتپاق
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ب ا ءا- دەگى ەلشىسى راۋان جۇمابەك ادجمان امىرلىگىنىڭ باسشىلىعىمەن جانە ىسكەرلىك قاۋىمداستىق وكىلدەرىمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋلەر وتكىزدى، دەپ حابارلايدى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ادجمان امىرلىگىنىڭ تاق مۇراگەرى شەيح اممار بەن حۋمەيد ءال نۋەيميمەن وتكەن كەزدەسۋدە قازاقستاندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان اۋقىمدى ساياسي جانە الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق رەفورمالار، سونداي-اق ەلدەگى سايلاۋ ۇدەرىسى مەن ۇلتتىق قۇرىلتاي تۋرالى اقپارات ۇسىنىلدى.
تاراپتار ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن قاتىناستاردى ودان ءارى نىعايتۋدىڭ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاپ، ادجمان امىرلىگىمەن ساۋدا-ەكونوميكا، ينۆەستيتسيا جانە تۋريزم سالالارىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋداردى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن ادجمان امىرلىگىنىڭ ىسكەرلىك قاۋىمداستىقتارى اراسىنداعى بايلانىستاردى قولداۋ جانە دامىتۋ، بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق باستامالاردى ىسكە اسىرۋعا جاردەمدەسۋ، سونداي-اق ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جونىندە ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى.
ادجمان امىرلىگىنىڭ ەركىن ەكونوميكالىق ايماقتار باسقارماسىنىڭ باس ديرەكتورى وبەيد ءال-ماترۋشيمەن وتكەن كەلىسسوزدەر بارىسىندا ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ، بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاساۋ، سونداي-اق ەركىن ەكونوميكالىق ايماقتاردى دامىتۋ سالاسىندا تاجىريبە الماسۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى. امىرلىك تاراپى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا، ونىڭ ىشىندە ادجمان ەركىن ەكونوميكالىق ايماعىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن تانىستىرۋ جانە قازاقستاننىڭ بيزنەس-قوعامداستىعىمەن تىكەلەي بايلانىستار ورناتۋ ماقساتىندا ەلىمىزدىڭ اۋماعىندا ينۆەستيتسيالىق روۋد-شوۋلار وتكىزۋگە قىزىعۋشىلىق ءبىلدىردى.
Thumbay Group كومپانياسىنىڭ پرەزيدەنتى تۋمباي مويدينمەن وتكەن كەزدەسۋدە دەنساۋلىق ساقتاۋ، مەديتسينالىق ءبىلىم بەرۋ، ينۆەستيتسيا جانە ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى.
كەزدەسۋ ناتيجەسىندە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرۋدى، مەديتسينالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ، كادرلار دايارلاۋ جانە تاجىريبە الماسۋدى قوسا العاندا، ءوزارا ءىس-قيمىلدى جالعاستىرۋ تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى. تاراپتار ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جانە سالالىق ۇيىمدار اراسىندا تىكەلەي بايلانىستار ورناتۋعا ءوزارا قىزىعۋشىلىق ءبىلدىردى.
اتالعان كەزدەسۋلەر تاراپتاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا باعىتتالعان ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە جانە جاڭا بىرلەسكەن باستامالاردى ىسكە اسىرۋعا ءوزارا مۇددەلىلىگىن راستادى.
وسىعان دەيىن ب ا ءا كومپانياسى قازاقستاندا «اقىلدى» جولدار سالۋعا نيەتتى ەكەنى تۋرالى جازدىق.