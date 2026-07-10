قازاقستان ازاماتتارى تامىزدا قانشا كۇن دەمالادى؟
استانا. قازاقپارات - بيىل تامىزدا قوسىمشا دەمالىس كۇنى بولمايدى.
2026-جىلعى تامىزدا اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتاردى 10 دەمالىس كۇنى كۇتىپ تۇر. وتكەن جىلداردان ايىرماشىلىعى سول - بيىل بۇل ايدىڭ سوڭىندا قوسىمشا دەمالىس كۇنى بولمايدى.
ەندى كونستيتۋتسيا كۇنى رەسمي تۇردە 15-ناۋرىزدا اتاپ وتىلەدى. ال 30-تامىز مەملەكەتتىك مەرەكە مارتەبەسىنەن ايىرىلدى.
دەمالىس كەستەسى
اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن:
21 جۇمىس كۇنى؛
10 دەمالىس كۇنى بولادى.
اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن:
26 جۇمىس كۇنى؛
5 دەمالىس كۇنى بولادى.
ايتا كەتەيىك، تامىزدا باسقا قوسىمشا مەرەكەلەر قاراستىرىلماعان.
ەسكە سالايىق، 1-شىلدەدەن باستاپ قازاقستاندا كونستيتۋتسيا كۇنى رەسمي تۇردە 15-ناۋرىز بولىپ بەكىتىلدى. بۇل كۇن مەملەكەتتىك مەرەكە بولىپ جاريالاندى.