KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان ازاماتتارى تامىزدا قانشا كۇن دەمالادى؟

    استانا. قازاقپارات - بيىل تامىزدا قوسىمشا دەمالىس كۇنى بولمايدى.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    2026-جىلعى تامىزدا اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتاردى 10 دەمالىس كۇنى كۇتىپ تۇر. وتكەن جىلداردان ايىرماشىلىعى سول - بيىل بۇل ايدىڭ سوڭىندا قوسىمشا دەمالىس كۇنى بولمايدى.

    ەندى كونستيتۋتسيا كۇنى رەسمي تۇردە 15-ناۋرىزدا اتاپ وتىلەدى. ال 30-تامىز مەملەكەتتىك مەرەكە مارتەبەسىنەن ايىرىلدى.

    دەمالىس كەستەسى

    اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن:

    21 جۇمىس كۇنى؛

    10 دەمالىس كۇنى بولادى.

    اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن:

    26 جۇمىس كۇنى؛

    5 دەمالىس كۇنى بولادى.

    ايتا كەتەيىك، تامىزدا باسقا قوسىمشا مەرەكەلەر قاراستىرىلماعان.

    ەسكە سالايىق، 1-شىلدەدەن باستاپ قازاقستاندا كونستيتۋتسيا كۇنى رەسمي تۇردە 15-ناۋرىز بولىپ بەكىتىلدى. بۇل كۇن مەملەكەتتىك مەرەكە بولىپ جاريالاندى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور