قازاقستان ازاماتتارى قازاندا قانشا كۇن دەمالادى؟
استانا. قازاقپارات – قازاقستان ازاماتتارىنا قازان ايىندا قوسىمشا ءبىر كۇن دەمالىس بەرىلەدى.
رەسپۋبليكا كۇنى
رەسپۋبليكا كۇنى - قازاقستانداعى جالعىز ۇلتتىق مەرەكە، ول جىل سايىن 25-قازاندا اتاپ وتىلەدى. بۇل مەرەكە 1990-جىلى مەملەكەتتىك ەگەمەندىك تۋرالى دەكلاراتسيا قابىلدانعان كەزدە پايدا بولدى. 2022-جىلدان باستاپ رەسپۋبليكا كۇنى دەمالىس كۇنى بولىپ بەلگىلەندى.
قازاقستاندىقتار رەسپۋبليكا كۇنىندە قالاي دەمالادى؟
بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسى:
2026-جىلى 25 قازان جەكسەنبىگە تۇسەدى، سوندىقتان دەمالىس دۇيسەنبىگە، ياعني 26-قازانعا اۋىستىرىلادى. ناتيجەسىندە قازاقستاندىقتار قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالادى:
24-قازان (سەنبى)؛
25-قازان (جەكسەنبى)؛
26-قازان (دۇيسەنبى).
قازاندا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر 9 كۇن دەمالادى.