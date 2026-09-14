KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان ازاماتتارى قازاندا قانشا كۇن دەمالادى؟

    استانا. قازاقپارات – قازاقستان ازاماتتارىنا قازان ايىندا قوسىمشا ءبىر كۇن دەمالىس بەرىلەدى.

    Ту
    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform

    رەسپۋبليكا كۇنى

    رەسپۋبليكا كۇنى - قازاقستانداعى جالعىز ۇلتتىق مەرەكە، ول جىل سايىن 25-قازاندا اتاپ وتىلەدى. بۇل مەرەكە 1990-جىلى مەملەكەتتىك ەگەمەندىك تۋرالى دەكلاراتسيا قابىلدانعان كەزدە پايدا بولدى. 2022-جىلدان باستاپ رەسپۋبليكا كۇنى دەمالىس كۇنى بولىپ بەلگىلەندى.

    قازاقستاندىقتار رەسپۋبليكا كۇنىندە قالاي دەمالادى؟

    بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسى:

    2026-جىلى 25 قازان جەكسەنبىگە تۇسەدى، سوندىقتان دەمالىس دۇيسەنبىگە، ياعني 26-قازانعا اۋىستىرىلادى. ناتيجەسىندە قازاقستاندىقتار قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالادى:

    24-قازان (سەنبى)؛

    25-قازان (جەكسەنبى)؛

    26-قازان (دۇيسەنبى).

    قازاندا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر 9 كۇن دەمالادى.

    مادەنيەت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور