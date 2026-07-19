قازاقستان مۇنايى تيەلگەن ەكى تانكەرگە درون شابۋىل جاسادى
استانا. KAZINFORM - كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ (ك ق ك) تەڭىز تەرمينالىندا قازاقستان مۇنايىن تيەۋ كەزىندە ەكى تانكەرگە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىمەن شابۋىل جاسالدى. بۇل تۋرالى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مالىمدەدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا 19-شىلدەدە «ASIA» جانە «NISSOS IOS» تانكەرلەرىنە مۇناي تيەۋ وپەراتسيالارى كەزىندە بولعان. ەكى كەمە دە قازاقستاندا وندىرىلگەن مۇنايدى تاسىمالداۋعا دايىندالىپ جاتقان. تانكەرلەردىڭ بورتىندا حالىقارالىق ەكيپاج مۇشەلەرى بولعان.
- شابۋىل سالدارىنان تانكەرلەردە ءورت شىقتى. الايدا ەكيپاجداردىڭ جەدەل ءىس-قيمىلىنىڭ ارقاسىندا ءورت قىسقا مەرزىمدە ءسوندىرىلدى. زارداپ شەككەندەر جوق. №1 جانە №3 قاشىقتان تيەۋ قۇرىلعىلارى زاقىمدانعان جوق. تەڭىز اكۆاتورياسىنا مۇنايدىڭ توگىلۋىنە جول بەرىلگەن جوق،- دەلىنگەن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ حابارلاماسىندا.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ سالدارىن باعالاۋ اياقتالعانعا دەيىن تەرمينالدا مۇناي تيەۋ جۇمىستارى ۋاقىتشا توقتاتىلدى. مۇناي جونەلتۋدى قايتا باستاۋ تۋرالى اقپارات كەيىنىرەك جاريالانادى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ازاماتتىق ماقساتتاعى اسا ماڭىزدى ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىم نىساندارىنا جاسالعان مۇنداي شابۋىلداردى جول بەرۋگە بولمايتىن ارەكەت دەپ سانايدى. حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىم نىساندارىنا كەز كەلگەن كۇش قولدانۋ جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىككە قاتەر ءتوندىرىپ، ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستاردىڭ ۇزدىكسىز حالىقارالىق ساۋدا تەتىكتەرىن بۇزادى جانە جوباعا قاتىسۋشىلاردىڭ ەكونوميكالىق مۇددەلەرىنە ەلەۋلى زيان كەلتىرەدى، - دەپ مالىمدەدى مينيسترلىك.
ايتا كەتەيىك، بىلتىرعى قاراشادا دا ك ق ك شابۋىلعا ۇشىراپ، جۇك تيەۋ- قابىلداۋ قۇرىلعىسى زاقىمدانعانى حابارلاندى.