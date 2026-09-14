KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان مۇنايدى كوبىرەك وڭدەپ، شيكىزات ەكسپورتىن ازايتپاق

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مۇناي وڭدەۋ كولەمى 2040-جىلعا قاراي جىلىنا 18 ميلليون توننادان 39 ميلليون تونناعا دەيىن جەتكىزىلەدى.

    мұнай
    Фото: РИА Новости

    بۇل تۋرالى جىل سايىنعى «ورتالىق ازيا جانە كاسپيي مۇناي-گاز حيمياسى جانە مۇناي وڭدەۋ - 2026» سامميتىندە ايتىلدى.

    ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، سامميت اياسىنداعى «شيكىزاتتىق مودەلدىڭ ورنىنا مۇنايدى تەرەڭ وڭدەۋ» سەسسياسىندا ۆەدومستۆونىڭ مۇناي وڭدەۋ جانە مۇناي ونىمدەرىن ءوندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى نازىم بەكباتىروۆا 2025-2040 -جىلدارعا ارنالعان مۇناي وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن تانىستىردى.

    جاڭا تۇجىرىمداما قازاقستاننىڭ مۇناي سالاسىندا شيكىزاتتىق مودەلدەن تەرەڭ وڭدەۋگە بىرتىندەپ كوشۋگە باعىتتالعان. قۇجات اياسىندا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ قۋاتىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاڭعىرتۋ جانە كەڭەيتۋ، مۇنايدى وڭدەۋ تەرەڭدىگىن ارتتىرۋ، مۇناي ونىمدەرىنىڭ ساپاسىن جاقسارتۋ جانە مۇناي-حيميا ءوندىرىسىن دامىتۋ كوزدەلگەن.

    ناتيجەسىندە مۇناي وڭدەۋ كولەمىن جىلىنا 39 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسىلايشا مۇناي ءوندىرۋ مەن وڭدەۋ اراقاتىناسى قازىرگى 5:1 دەڭگەيىنەن 2,5:1 گە دەيىن جاقسارادى.

    سالانى دامىتۋعا قاجەتتى ينۆەستيتسيا كولەمى 15-19 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا باعالانىپ وتىر. جوبا اياسىندا جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋ، مۇناي وڭدەۋ سالاسىنىڭ عىلىمي-تەحنولوگيالىق بازاسىن كۇشەيتۋ جانە مۇناي ونىمدەرى مەن مۇناي-حيميا ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن ۇلعايتۋ جوسپارلانعان.

    - تۇجىرىمداما التى نەگىزگى باعىتتى قامتيدى. ولار - ىشكى نارىقتى وتاندىق مۇناي ونىمدەرىمەن قامتاماسىز ەتۋ، مۇناي-حيميا ءوندىرىسىن ۇلعايتۋ، قولدانبالى عىلىمدى دامىتۋ، كادرلىق الەۋەتتى كۇشەيتۋ، ءوندىرىستى زاماناۋي تەحنولوگيالارعا بەيىمدەۋ جانە ەكسپورتتىق مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋ،- دەلىنگەن حابارلامادا.

    2040-جىلعا دەيىن مۇنايدى وڭدەۋ تەرەڭدىگىن %89 دان %94 عا دەيىن ارتتىرۋ كوزدەلگەن. سونىمەن قاتار موتور وتىنىنىڭ ساپاسى k5+ ەكولوگيالىق سىنىبىنا دەيىن جاقسارتىلادى. بەنزول مەن پاراكسيلول ءوندىرىسىن دە ۇلعايتۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا مۇناي-گاز كاسىپورىندارىنداعى وندىرىستىك باقىلاۋعا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلگەنىن جازعان ەدىك.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور