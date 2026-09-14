قازاقستان مۇنايدى كوبىرەك وڭدەپ، شيكىزات ەكسپورتىن ازايتپاق
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مۇناي وڭدەۋ كولەمى 2040-جىلعا قاراي جىلىنا 18 ميلليون توننادان 39 ميلليون تونناعا دەيىن جەتكىزىلەدى.
بۇل تۋرالى جىل سايىنعى «ورتالىق ازيا جانە كاسپيي مۇناي-گاز حيمياسى جانە مۇناي وڭدەۋ - 2026» سامميتىندە ايتىلدى.
ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، سامميت اياسىنداعى «شيكىزاتتىق مودەلدىڭ ورنىنا مۇنايدى تەرەڭ وڭدەۋ» سەسسياسىندا ۆەدومستۆونىڭ مۇناي وڭدەۋ جانە مۇناي ونىمدەرىن ءوندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى نازىم بەكباتىروۆا 2025-2040 -جىلدارعا ارنالعان مۇناي وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن تانىستىردى.
جاڭا تۇجىرىمداما قازاقستاننىڭ مۇناي سالاسىندا شيكىزاتتىق مودەلدەن تەرەڭ وڭدەۋگە بىرتىندەپ كوشۋگە باعىتتالعان. قۇجات اياسىندا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ قۋاتىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاڭعىرتۋ جانە كەڭەيتۋ، مۇنايدى وڭدەۋ تەرەڭدىگىن ارتتىرۋ، مۇناي ونىمدەرىنىڭ ساپاسىن جاقسارتۋ جانە مۇناي-حيميا ءوندىرىسىن دامىتۋ كوزدەلگەن.
ناتيجەسىندە مۇناي وڭدەۋ كولەمىن جىلىنا 39 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسىلايشا مۇناي ءوندىرۋ مەن وڭدەۋ اراقاتىناسى قازىرگى 5:1 دەڭگەيىنەن 2,5:1 گە دەيىن جاقسارادى.
سالانى دامىتۋعا قاجەتتى ينۆەستيتسيا كولەمى 15-19 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا باعالانىپ وتىر. جوبا اياسىندا جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋ، مۇناي وڭدەۋ سالاسىنىڭ عىلىمي-تەحنولوگيالىق بازاسىن كۇشەيتۋ جانە مۇناي ونىمدەرى مەن مۇناي-حيميا ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن ۇلعايتۋ جوسپارلانعان.
- تۇجىرىمداما التى نەگىزگى باعىتتى قامتيدى. ولار - ىشكى نارىقتى وتاندىق مۇناي ونىمدەرىمەن قامتاماسىز ەتۋ، مۇناي-حيميا ءوندىرىسىن ۇلعايتۋ، قولدانبالى عىلىمدى دامىتۋ، كادرلىق الەۋەتتى كۇشەيتۋ، ءوندىرىستى زاماناۋي تەحنولوگيالارعا بەيىمدەۋ جانە ەكسپورتتىق مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋ،- دەلىنگەن حابارلامادا.
2040-جىلعا دەيىن مۇنايدى وڭدەۋ تەرەڭدىگىن %89 دان %94 عا دەيىن ارتتىرۋ كوزدەلگەن. سونىمەن قاتار موتور وتىنىنىڭ ساپاسى k5+ ەكولوگيالىق سىنىبىنا دەيىن جاقسارتىلادى. بەنزول مەن پاراكسيلول ءوندىرىسىن دە ۇلعايتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا مۇناي-گاز كاسىپورىندارىنداعى وندىرىستىك باقىلاۋعا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلگەنىن جازعان ەدىك.