قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى باسكەتبولدان 2026-جىلعى ازيادانى باستادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى باسكەتبولدان ايچي-ناگوياداعى (جاپونيا) 2026-جىلعى ازيا ويىندارىندا جارىس جولىنا شىقتى.
وتانداستارىمىز ۆ توبىندا ونەر كورسەتىپ جاتىر.
ۇلتتىق قۇراما العاشقى ماتچىندا فيليپپينگە قارسى وينادى. ءتورت كەزەڭنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا فيليپپيندىك باسكەتبولشىلار 86:58 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.
قازاقستان ساپىندا ادەليا مۇستافينا، الەكساندرا پەتەلينا، اناستاسيا اليشاۋسكايتە، اننا بەزگودوۆا، ۆالەريا كاپيتونوۆا، داريا كوروليەۆا، داريا تسۋكانوۆا، كاميلا امانجولوۆا، ميلانا كرۋتيەۆيچ، نادەجدا ياكوۆليەۆا، وكسانا نۋربايەۆا، تامارا نويوك ەل نامىسىن قورعاۋدا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى كەلەسى ويىنىن 20-قىركۇيەكتە جاپونياعا قارسى وتكىزەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىق بەسسايىسشىلار ازيا ويىندارىنىڭ فينالىنا جولداما العانىن جازعان ەدىك.