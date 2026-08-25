قازاقستان مۇناي ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن ەكى ەسە ارتتىرماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇناي وڭدەۋ كولەمىن ارتتىرۋدى جانە شيكى مۇناي ءوندىرۋ مەن دايىن ءونىم شىعارۋ بويىنشا قازىرگى اراقاتىناستى بىرتىندەپ وزگەرتۋدى كوزدەپ وتىر.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا ەلدە جىلىنا شامامەن 100 ميلليون توننا مۇناي ءوندىرىلىپ، شامامەن 19 ميلليون تونناسى وڭدەلەدى. وسىلايشا، وندىرىلگەن ءاربىر بەس توننا مۇنايدىڭ شامامەن ءبىر تونناسى وڭدەلەدى.
- سوندىقتان قازاقستاندا جالپى قۋاتتىلىقتى جىلىنا 40 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتىرۋدى كوزدەيتىن مۇناي وڭدەۋدى دامىتۋ تۇجىرىمداماسى ازىرلەندى، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
وسى ورايدا ول وڭدەۋ قۋاتتىلىعىنىڭ ارتۋى قازاقستانعا كورشىلەس ەلدەرگە دايىن ءونىم ەكسپورتىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى.
- رەسەي فەدەراتسياسى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى وڭىردەگى تابيعي رەسۋرستارعا باي ەلدەر ەكەنى جاسىرىن ەمەس. سوندىقتان بولاشاقتا كورشىلەرىمىزدى جوعارى ساپالى موتور وتىنىمەن ەلەۋلى كولەمدە قامتاماسىز ەتۋ مىندەتى بار. بۇعان قول جەتكىزۋ ءۇشىن ءبىز وڭدەۋ كولەمىن ارتتىرىپ، ەلىمىزدىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن كۇشەيتۋىمىز قاجەت، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، ەنەرگەتيكا ءمينيسترى بيىل ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى بويىنشا ناقتى شەشىم بولاتىنىن ءمالىم ەتتى.