    قازاقستان مۇناي وڭدەۋدى 39,2 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتىرۋدى كوزدەيدى

    استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مۇناي وڭدەۋ سالاسىن 2025-2040-جىلدارى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋدىڭ العاشقى قورىتىندىسىن جاريالادى. ەسەپتە سالانى كەڭەيتۋ، ءوندىرىس كولەمىن ەكى ەسەدەن استام ارتتىرۋ، ەكولوگيالىق ستاندارتتاردى جاقسارتۋ جانە ءىرى ينۆەستيتسيالار تارتۋ باعىتىنداعى ناقتى قادامدار قامتىلعان.

    تۇجىرىمدامادا ءىس-شارالار قاراستىرىلعان، بۇل مۇمكىندىك بەرەدى:

    - مۇناي وڭدەۋدى جىلىنا 18 ميلليون توننادان 39,2 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايتۋ؛

    - ەكولوگيالىق سىنىپتى ك4-تەن ك5 كە دەيىن ارتتىرۋ+؛

    - 15-19 ميلليارد ينۆەستيتسيالار جانە مىڭداعان جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ؛

    - مۇناي وڭدەۋ جانە مۇناي حيمياسى ماسەلەلەرىن شەشۋ ءۇشىن بەرىك عىلىمي بازا قۇرۋ؛

    - ج ج م جانە مۇناي-حيميا ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋ جانە ت. ب.

    ەسەپ ءۇش بولىمنەن تۇرادى، سونىڭ ىشىندە.

    - 1-ءبولىم. ءىس-شارالاردى ىسكە اسىرۋ بارىسى تۋرالى اقپارات؛

    - 2-ءبولىم. 12 نىسانالى ينديكاتورعا ىشكى جانە سىرتقى اسەردى تالداۋ؛

    - 3-ءبولىم. اناليتيكالىق جازبا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا 300 دەن استام مۇناي بازاسى سيفرلىق ەسەپ جۇيەسىنە قوسىلعانىن جازدىق.

    Күнсұлтан Отарбай
    اۆتور