قازاقستان مۇناي وڭدەۋدى 39,2 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتىرۋدى كوزدەيدى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مۇناي وڭدەۋ سالاسىن 2025-2040-جىلدارى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋدىڭ العاشقى قورىتىندىسىن جاريالادى. ەسەپتە سالانى كەڭەيتۋ، ءوندىرىس كولەمىن ەكى ەسەدەن استام ارتتىرۋ، ەكولوگيالىق ستاندارتتاردى جاقسارتۋ جانە ءىرى ينۆەستيتسيالار تارتۋ باعىتىنداعى ناقتى قادامدار قامتىلعان.
تۇجىرىمدامادا ءىس-شارالار قاراستىرىلعان، بۇل مۇمكىندىك بەرەدى:
- مۇناي وڭدەۋدى جىلىنا 18 ميلليون توننادان 39,2 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايتۋ؛
- ەكولوگيالىق سىنىپتى ك4-تەن ك5 كە دەيىن ارتتىرۋ+؛
- 15-19 ميلليارد ينۆەستيتسيالار جانە مىڭداعان جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ؛
- مۇناي وڭدەۋ جانە مۇناي حيمياسى ماسەلەلەرىن شەشۋ ءۇشىن بەرىك عىلىمي بازا قۇرۋ؛
- ج ج م جانە مۇناي-حيميا ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋ جانە ت. ب.
ەسەپ ءۇش بولىمنەن تۇرادى، سونىڭ ىشىندە.
- 1-ءبولىم. ءىس-شارالاردى ىسكە اسىرۋ بارىسى تۋرالى اقپارات؛
- 2-ءبولىم. 12 نىسانالى ينديكاتورعا ىشكى جانە سىرتقى اسەردى تالداۋ؛
- 3-ءبولىم. اناليتيكالىق جازبا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا 300 دەن استام مۇناي بازاسى سيفرلىق ەسەپ جۇيەسىنە قوسىلعانىن جازدىق.