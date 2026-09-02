قازاقستان ات سپورتىنان حالىقارالىق تۋرنيردە ءۇش مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - ۆەجبنادا (پولشا) ات سپورتىنان Wierzbna Bialy Las اتتى حالىقارالىق تۋرنير اياقتالدى. قازاقستان قۇراماسى وكىلدەرى جارىستا ءۇش مەدال يەلەندى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
قازاقستاندىق سپورتشىلار جارىستىڭ شەشۋشى كۇنىندە بيىكتىگى 120 سانتيمەتر بولاتىن CSI3 كونكۋرسىندا ءبىرىنشى جانە ەكىنشى ورىن الدى.
رايسا سوكولەنكو Chevalier اتىمەن جارىس جولىن ايىپ ۇپايىنسىز اياقتاپ، التىن مەدال جەڭىپ الدى. ەكىنشى ورىنعا Shenanigan اتىمەن ونەر كورسەتكەن ولەگ سوكولەنكو جايعاستى.
ءۇشىنشى ورىن پولشالىق مالگوجاتا كوشۋتسكاعا بۇيىردى.
رايسا سوكولەنكو بۇعان دەيىن دە ءبىر جۇلدە جەڭىپ العان بولاتىن. قازاقستاندىق سپورتشى Chevalier اتىمەن كەدەرگى بيىكتىگى 120 سانتيمەتر بولاتىن CSI1 باسەكەسىندە كۇمىس مەدال يەلەندى.
وسىلايشا، قازاقستان قۇراماسى تۋرنيردى ءبىر التىن جانە ەكى كۇمىس مەدالمەن قورىتىندىلادى.