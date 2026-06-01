قازاقستان ات سپورتىنان استاناداعى حالىقارالىق تۋرنيرلەردە 14 مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - استانادا ات سپورتى بويىنشا حالىقارالىق تۋرنيرلەر سەرياسى ءوز مارەسىنە جەتتى.
ءۇش كۇنگە سوزىلعان جارىس بارىسىندا ارەنادا قازاقستان، وزبەكستان، قىرعىزستان، برازيليا، ءۇندىستان، بەلارۋس، كولۋمبيا، ماروككو، وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسى جانە وزگە دە ەلدەردىڭ سپورتشىلارى باق سىنادى.
تۋرنيرلەر سەرياسى FEI Jumping World Challenge فينالى مەن كونكۋردان CSI- W الەم كۋبوگى كەزەڭىمەن باستالدى. CSI- W FEI Jumping World Cup جارىسىندا وزبەكستان وكىلى حۋرشيدبەك اليمجانوۆ CHAMPIONS LEAGUE تۇلپارىمەن توپ جاردى. قازاقستاندىق بەكجان بايجان ۇلى KING DIAMOND سايگۇلىگىمەن كۇمىس مەدال يەلەنسە، قىرعىزستاندىق رينات گاليموۆ D’ARTAGNAN Z تۇلپارىمەن ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.
FEI Jumping World Challenge Final 2026 ءتۋرنيرىنىڭ العاشقى ىرىكتەۋ سايىسىندا وزبەكستان سپورتشىسى بەكزود روزمۋحامەدوۆ FLORIZELL تۇلپارىمەن جەڭىسكە جەتتى. ەكىنشى ورىندى برازيليالىق بەرناردو كراۋس گەررا يەلەندى. ال جاڭا زەلانديالىق ەيمي كوللينسون ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.
جارىستىڭ العاشقى كۇنىندەگى ەڭ كۇردەلى سىنداردىڭ ءبىرى CSI- W FEI Jumping World Cup اياسىنداعى Equestrian Cup گران-ءپريىنىڭ ىرىكتەۋ باعىتى بولدى. بۇل باسەكەدە قازاقستاندىق ولەگ سوكولەنكو CINDERELLA سايگۇلىگىمەن جەڭىسكە جەتتى. بەيتاراپ مارتەبەدە سىنعا تۇسكەن سەرگەي پەتروۆ ەكىنشى ورىن السا، ولەسيا لۋكينا (بەيتاراپ مارتەبە) قولا مەدالعا يە بولدى.
Challenge Final ءتۋرنيرىنىڭ ەكىنشى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە دە بەكزود روزمۋحامەدوۆ ۇزدىك ناتيجە كورسەتتى. ماروككولىق نال زەرۋال كۇمىس جۇلدەگە يە بولسا، برازيليالىق بەرناردو كراۋس گەررا قولا مەدال جەڭىپ الدى. ۇزدىك بەستىكتىڭ قاتارىنا قازاقستاندىق ءانۋار دوسمايلوۆ تا ەندى.
CDI 1* (St. George) باعدارلاماسى بويىنشا وتكەن درەسسۋرا جارىسىندا وزبەكستاندىق الينا شيەۆتسوۆا جەڭىمپاز اتاندى. قىرعىزستان وكىلى ەكاتەرينا كاركاۆتسيەۆا ەكىنشى ورىن يەلەنسە، قازاقستاندىق داريا پوپوۆا قولا مەدالعا قول جەتكىزدى.
جارىستىڭ ەكىنشى كۇنىندە داريا پوپوۆا CDI Intermediate I باعدارلاماسىندا ەكىنشى ناتيجە كورسەتتى. ال CDI 3* گران- پريىندە تاعى دا الينا شيەۆتسوۆاعا تەڭ كەلەر سپورتشى بولمادى. ەكاتەرينا كاركاۆتسيەۆا بۇل سىندا ءۇشىنشى ورىن الدى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، CSI- W الەم كۋبوگى كەزەڭىندەگى 135 سانتيمەترلىك باعىتتا ولەگ سوكولەنكو قولا مەدال يەلەندى. قازاقستان قورجىنىنا تاعى ءبىر التىن جۇلدەنى رايسا سوكولەنكو سالدى. ول URAN- NAD WIGRAMI تۇلپارىمەن ULTIMA YANDEX CUP جارىسىندا جەڭىسكە جەتتى.
ءتۋرنيردىڭ ەڭ تارتىستى جارىستارىنىڭ ءبىرى Six Bar Jump-Off بولدى. بۇل سىندا كەدەرگىلەردىڭ بيىكتىگى 170 سانتيمەترگە دەيىن جەتتى. نۋريلا تۋريسبەكوۆا مەن ياسمين يبراگيموۆا جەڭىمپاز اتانىپ، قازاقستان قورجىنىنا ەكى التىن مەدال سالدى.
شەشۋشى جارىس كۇنىندە FEI Jumping World Challenge Final ءتۋرنيرىنىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى. بيىكتىگى 120 سانتيمەتر بولاتىن فينالدىق باعىتتا برازيليالىق بەرناردو كراۋس گەررا توپ جاردى. كۇمىس مەدالدى بەكزود روزمۋحامەدوۆ يەلەنسە، كولۋمبيالىق نيكولاس رودريگەس پوسادا قولا جۇلدەگە قول جەتكىزدى.
CSI- W AEF/Mantena CUP (135 س م) جارىسىندا ولەگ سوكولەنكو SHENANIGAN تۇلپارىمەن چەمپيون اتاندى. سونداي-اق ول SELLY BLUE سايگۇلىگىمەن ەكىنشى ورىن الدى. قولا مەدال نۋريلا تۋريسبەكوۆاعا بۇيىردى.
تۋرنيرلەر سەرياسىنىڭ باستى جارىسى كەدەرگىلەر بيىكتىگى 160 سانتيمەتر بولاتىن Grand Prix Maxima Masters Eurasia Cup CSI- W باسەكەسى بولدى. بۇل دودادا بەيتاراپ مارتەبەدە ونەر كورسەتكەن بوگدان ۆاسكوۆسكي جەڭىمپاز اتاندى. كسەنيا حايرۋلينا كۇمىس جۇلدەگە يە بولدى. ال قىرعىزستاندىق كاميل سابيتوۆ قولا مەدال جەڭىپ الدى.
CDI 1* (Intermediate I Freestyle AEF/Mantena Cup) باعدارلاماسىندا داريا پوپوۆا قازاقستانعا قولا مەدال سىيلادى. ال GRAND PRIX FREESTYLE CDI 3* جارىسىندا تاعى دا الينا شيەۆتسوۆا جەڭىسكە جەتتى.
ءۇش كۇنگە سوزىلعان حالىقارالىق تۋرنيرلەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان قۇراماسى ءوز الاڭىنداعى جارىستاردا 14 مەدال جەڭىپ الدى.