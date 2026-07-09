قازاقستان پاسپورتى ورتالىق ازيادا كوش باستادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان Global Passport Index 2026 جاڭا الەمدىك رەيتينگىندە ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا ءبىرىنشى ورىنعا يە بولدى. اتالعان رەيتينگ تەك ساياحاتتاۋ مۇمكىندىكتەرىن ەمەس، جالپى ازاماتتىقتىڭ ارتىقشىلىقتارىن دا باعالايدى، - دەپ حابارلايدى Tengri Travel.
قازاقستان پاسپورتى نەشىنشى ورىندا؟
جالپى ەسەپتە قازاقستان 109-ورىنعا تۇراقتادى. بۇل - كورشىلەس ەلدەر اراسىنداعى ەڭ ۇزدىك كورسەتكىش. ودان كەيىنگى ورىنداردا وزبەكستان (123-ورىن)، قىرعىزستان (127-ورىن)، تاجىكستان (140-ورىن) جانە تۇرىكمەنستان (144-ورىن) تۇر. تۇركيا 96-ساتىعا جايعاسسا، ازەربايجان 126-ورىندى يەلەنگەن.
زەرتتەۋ اۆتورلارى مالىمەتىنشە، قازاقستان پاسپورتى 48 ەلگە ۆيزاسىز بارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اتاپ ايتقاندا، قىتاي، بەلارۋس، تاجىكستان، وزبەكستان جانە اندورراعا ۆيزاسىز كىرۋگە نەمەسە بارعان بويدا ۆيزا الۋعا بولادى.
ا ق ش، ۇلى بريتانيا، گەرمانيا، فرانسيا جانە جاپونيانى قوسا العاندا، شامامەن 85 باعىت بويىنشا ساياحاتتاۋ ءۇشىن ءالى دە الدىن الا ۆيزا رەسىمدەۋ قاجەت.
جەكەلەگەن كورسەتكىشتەر بويىنشا قازاقستان حالىقارالىق ۇتقىرلىقتان 112-ورىنعا، ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىقتان 61-ورىنعا جانە ءومىر ءسۇرۋ ساپاسى بويىنشا 112-ورىنعا يە بولدى.
بۇل قانداي رەيتينگ؟
Global Passport Index 2026 رەيتينگى 197 ەل مەن اۋماقتىڭ پاسپورتىن باعالايدى. ول باسقا ۇقساس زەرتتەۋلەردەن ايىرماشىلىعى - تەك ۆيزاسىز كىرۋگە بولاتىن مەملەكەتتەردىڭ سانىن عانا ەسەپكە المايدى. قورىتىندى باعا ءۇش ءىرى بلوكقا بىرىكتىرىلگەن 14 كورسەتكىشتەن قۇرالادى: حالىقارالىق ۇتقىرلىق، ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىق جانە ءومىر ءسۇرۋ ساپاسى.
زەرتتەۋ اۆتورلارى زاماناۋي پاسپورتتىڭ تەك قوزعالىس ەركىندىگىن ەمەس، سونىمەن قاتار ءومىر ءسۇرۋ، جۇمىس ىستەۋ، بيزنەس جۇرگىزۋ جانە ازاماتتىق ارتىقشىلىقتارىن پايدالانۋ مۇمكىندىكتەرىن دە كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. ەڭ ۇلكەن سالماق - 50 پايىز - حالىقارالىق ۇتقىرلىق كورسەتكىشىنە تيەسىلى.
سونداي-اق ەلدىڭ ەكونوميكالىق تۇراقتىلىعى، سالىق جۇيەسى، ينۆەستيتسياعا ارنالعان جاعدايلار، قاۋىپسىزدىك، دەنساۋلىق ساقتاۋ مەن ءبىلىم بەرۋ ساپاسى، ينفراقۇرىلىم، ەكولوگيالىق جاعداي، بوستاندىقتار دەڭگەيى جانە شەتەلدىكتەرگە اشىقتىق ەسكەرىلەدى.
رەيتينگ كوشباسشىلارى مەن اۋتسايدەرلەرى
جالپى رەيتينگتە شۆەتسيا 100 دەن 96,05 ۇپاي جيناپ، ءبىرىنشى ورنىن ساقتاپ قالدى. العاشقى بەستىككە سونداي-اق شۆەيتساريا، فينليانديا، گەرمانيا جانە نيدەرلاندى كىردى.
سوڭعى ورىندى اۋعانستان يەلەندى. ءتىزىمنىڭ سوڭىندا سونداي-اق سومالي، وڭتۇستىك سۋدان، يەمەن جانە سيريا ورنالاسقان.
زەرتتەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا، سينگاپۋر حالىقارالىق ۇتقىرلىق پەن ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىق بويىنشا كوش باستاسا، سولتۇستىك ەۋروپا ەلدەرى ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىنىڭ ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەرىن كورسەتتى.
سونداي-اق اۆتورلار ەڭ مىقتى جانە ەڭ ءالسىز پاسپورت يەلەرىنىڭ اراسىنداعى الشاقتىق ءوسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، حالىقارالىق ساپارلاردى ليبەراليزاتسيالاۋ تۋرالى اڭگىمەلەرگە قاراماستان، جاھاندىق ۇتقىرلىق جۇيەسى بارعان سايىن بىركەلكى ەمەس سيپات الىپ وتىر.
ەسكە سالساق، بيىل كوكتەمدە قازاقستان پاسپورتى Henley Passport Index الەمدىك رەيتينگىندە جوعارىلاعان بولاتىن. 2026 -جىلعا ارنالعان جاڭارتىلعان مالىمەتتەرگە سايكەس، ەل 57-ورىنعا كوتەرىلدى، ال قازاقستان ازاماتتارى 78 ەلگە ۆيزاسىز بارا الادى.