قازاقستان ارقىلى جۇك تاسىمالى كولەمى ارتتى - رەسەي تەمىر جولدارى
استانا. KAZINFORM - «رەسەي تەمىر جولدارى» ا ا ق باسشىسى ولەگ بەلوزەروۆ قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى تەمىرجول تاسىمالى جانە لوكوموتيۆتەردى پايدالانۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان اۋماعى ارقىلى وتەتىن ەكىجاقتى جۇك تاسىمالى شامامەن %6 عا ارتقان. سونىمەن بىرگە، جۇك اعىنى تەك قىتاي باعىتىنا عانا ەمەس، ورتالىق ازيا ەلدەرىنە دە باعىتتالىپ وتىر.
سپيكەر تاراپتاردىڭ ءتۇيىسۋ بەكەتتەرىندەگى تاسىمالدى دامىتۋ جانە قۇجات راسىمدەۋدى جەدەلدەتۋ ماقساتىندا جىل سايىن ماڭىزدى كەلىسىمدەرگە قول قوياتىنىن اتاپ ءوتتى. ەلدەر اراسىنداعى تۇراقتى ءارى ۋاقتىلى لوگيستيكا ماڭىزدى، سونداي-اق تەمىرجول وپەراتورلارى اراسىنداعى تاجىريبەلىك ىنتىماقتاستىق قاجەتتىگى دە ەرەكشە.
و. بەلوزەروۆ لوكوموتيۆتەردى ساتىپ الۋ تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرىپ، قازاقستان ءارتۇرلى وندىرۋشىلەردىڭ تەحنيكالارىن، سونىڭ ىشىندە رەسەيلىك لوكوموتيۆتەردى دە پايدالاناتىنىن جەتكىزدى.
- قازاقستان لوكوموتيۆتەردى ءارتۇرلى ەلدەردەن ساتىپ الادى. سوعان سايكەس ءبىزدىڭ رەسەيلىك لوكوموتيۆتەر دە قازاقستاندا قولدانىلادى. بۇدان بولەك، بىزدە شەكارادا لوكوموتيۆتەردى ءوزارا الماستىرۋ جونىندە كەلىسىم بار. ءبىز قازاقستان اۋماعىنا كىرگەندە، قازاقستان ءبىزدىڭ اۋماققا كىرگەندە، ەكى ەلگە دە ىڭعايلى تەحنيكانى قولدانعان دۇرىس،- دەدى ول.
سونداي-اق، سپيكەر ماسەلە باعادا ەمەس، تەحنيكانىڭ موديفيكاتسياسى مەن پايدالانۋ ەرەكشەلىكتەرىندە ەكەنىن ايتىپ، رەسەيلىك لوكوموتيۆتەردىڭ سەنىمدىلىگى مەن قىزمەت كورسەتۋگە قولايلىلىعىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، 27-29-مامىر كۇندەرى رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى ءوتىپ جاتىر. مەملەكەتتەر باسشىلارى بۇل ساپاردا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جانە وداقتاستىق قاتىناستاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيىن، سونداي-اق ونى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير ءپۋتيندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الدى.
