قازاقستان الەمدەگى ەڭ بەدەلدى حيميا وليمپيادالارىنىڭ بىرىندە ءتورت مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ تاشكەنت قالاسىندا وتكەن 58-حالىقارالىق حيميا وليمپياداسىندا (International Chemistry Olympiad, IChO 2026) قازاقستان قۇراماسى 100 پايىزدىق ناتيجە كورسەتتى.
ۇلتتىق قۇرامانىڭ بارلىق ءتورت مۇشەسى جۇلدەگەر اتانىپ، ءبىر التىن جانە ءۇش كۇمىس مەدال جەڭىپ الدى.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، التىن مەدالدى وسكەمەن قالاسىنداعى NIS- ءتىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى جەنىسحانوۆا ايزەرە جەڭىپ الدى.
كۇمىس مەدال يەگەرلەرى:
• استانا قالاسى نۇرا اۋدانىنداعى NIS ءتىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى قالي ءابىلمانسۇر؛
• الماتى قالاسىنداعى №134 ليتسەيدىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى پولەتايەۆ دانيل؛
• استانا قالاسىنداعى Spectrum International School مەكتەبىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى جاقسىلىقوۆ انسار.
ۇلتتىق قۇرامانىڭ جەتەكشىلەرى:
• بەگداير سانجار سامات ۇلى - KAIST ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (كورەيا رەسپۋبليكاسى) ستۋدەنتى، حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازى؛
• نۇرتازين انۋار اباي ۇلى - حيميا جانە ەكونوميكا ماگيسترى، حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازى.
بيىلعى وليمپياداعا الەمنىڭ 90 نان استام ەلىنەن 350 دەن استام دارىندى وقۋشى قاتىستى. قاتىسۋشىلار تەوريالىق جانە پراكتيكالىق ەكى بەس ساعاتتىق كەزەڭدە كۇردەلى حيميالىق ەسەپتەردى شىعارىپ، زەرتحانالىق جۇمىستاردى ورىندادى.
حالىقارالىق حيميا وليمپياداسى مەكتەپ وقۋشىلارىنا ارنالعان الەمدەگى ەڭ بەدەلدى جەتى پاندىك وليمپيادانىڭ قاتارىنا كىرەدى. قازاقستان بۇل وليمپياداعا 1998 -جىلدان بەرى قاتىسىپ كەلەدى جانە جىل سايىن جوعارى ناتيجە كورسەتىپ كەلەدى.
بيىلعى جەتىستىك - دارىندى وقۋشىلاردى قولداۋ، وليمپيادالىق قوزعالىستى جۇيەلى دامىتۋ جانە پەداگوگتەردىڭ كاسىبي ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسى. بۇل جەڭىس قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ حالىقارالىق جەتىستىكتەرىنىڭ جارقىن جالعاسى بولدى. بۇعان دەيىن حالىقارالىق فيزيكا وليمپياداسىندا قازاقستان قۇراماسى ەل تاريحىندا تۇڭعىش رەت بەس التىن مەدال جەڭىپ العان بولاتىن.
قازاقستان وقۋشىلارى گونكونگتە روبوتوتەحنيكا جارىسىندا توپ جارعانىن جازعان ەدىك.